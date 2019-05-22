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Южный атолл Кокосовых островов. Фото NASA’s Earth Observatory

Воды Кокосовых островов завалили пластиком

Австралийские ученые опубликовали результаты исследований замусоренности пляжей Кокосовых островов в Индийском океане. Более 95% обнаруженных отходов пришлось на пластмассовые изделия.

Кокосовые острова – это архипелаг из 27 мелких коралловых островов, сгруппированных в два атолла. Они являются Внешней территорией Австралии, расположенной в 2,1 тыс. км от северо-западного побережья континента.

Свой отчет ученые опубликовали в журнале Scientific Reports. По подсчетам исследователей, на пляжи архипелага океаническими течениями вынесло 373 тыс. зубных щеток и 977 тыс. единиц обуви. Это эквивалентно отходам местного населения примерно за 4 тыс. лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Сортировка мусора показала, что на пластмассовые изделия пришлось 95,4%, еще 4% – на предметы из пенопласта. Доля стекла, металла, дерева и ткани составила всего 0,6%. Из опознаваемых предметов 9,8% – одноразовые изделия (например, пищевая упаковка, бутылки для напитков, соломинки, пластиковые столовые приборы, пакеты, зубные щетки), 3,8% – гранулы смолы, а 1,6% имели отношение к рыболовству. Ученые отметили, что доля рыболовного мусора на Кокосовых островах непропорционально мала по сравнению с другими местами, где от 15 до 60% предметов, обнаруженных в море и выброшенных на берег, приписываются коммерческому или рекреационному рыболовству.

По мнению австралийских исследователей, чрезмерный спрос на изделия из пластика в сочетании с неэффективной политикой по управлению отходами привел к множеству негативных последствий для Мирового океана, пресных водоемов и суши. Авторы отчета считают, что уборки пляжей – неэффективное средство борьбы с загрязнением пластиком, а ключевое значение играет профилактика, включающая ограничение производства и потребления пластмасс (например, запреты на одноразовые изделия), а также эффективное управление отходами за счет сокращения источников загрязнения.

Fishnews

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