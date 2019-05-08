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Пластиковые отходы являются огромной экологической проблемой. Фото Greenpeace

Россия начинает борьбу с одноразовым пластиком

Министерство природных ресурсов и экологии России готовит законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Министр подчеркнул, что страна уже начала готовиться к ограничениям в этом вопросе, но «нужно время, чтобы осознать и принять», рассказали Fishnews в пресс-службе российского отделения Greenpeace.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использование полиэтиленовых пакетов с 2025 г.

Экологи приветствуют решения по ограничению использования пластика, поскольку он является одной из причин загрязнения Мирового океана. Активисты считают, что запрет необходимо распространить не только на посуду, но и на всю одноразовую пластиковую продукцию.

«Россия к этому готова не меньше, чем те страны, где эти ограничения введены, – заметил руководитель проекта Greenpeace «Ноль отходов» Дмитрий Артамонов. – Вопрос не только в одноразовой посуде, но и в одноразовой упаковке. Если готовить закон об ограничении одноразового пластика, то в нем должна быть не только посуда. Эта инициатива также не должна превратиться в псевдорешение, когда пластиковую посуду заменят на «биоразлагаемую». Одноразовое нужно заменить на многоразовое, в противном случае все это так останется тратой природных ресурсов».

В конце марта Европарламент одобрил закон, запрещающий продажу одноразовой пластиковой посуды с 2021 г. Под запрет попали изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки. Также в ЕС разрабатывают новую стратегию борьбы с пластиковым мусором и надеются, что вся пластиковая тара на европейском рынке будет перерабатываться уже к 2030 г.

В российском правительстве также признают необходимость введения запрета одноразового пластика. В марте премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте», обратил внимание, что Евросоюз собирается в качестве стандарта вводить отказ от пластиковой посуды. «Видимо, и нам в какой-то момент нужно будет этот вопрос рассмотреть законодательно», – подчеркнул глава правительства.

Fishnews

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