Новости
На площадке III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia) появится раздел упаковки для рыбопродукции. Фото предоставлено Expo Solutions Group

Производители упаковки привезут в Санкт-Петербург решения для рыбной индустрии

На площадке Seafood Expo Russia 2019 в Санкт-Петербурге впервые будет представлен сегмент упаковки. Решения для рыбной промышленности продемонстрируют европейские и российские производители.

На площадке III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia), которая проводится в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом, появится раздел упаковки для рыбопродукции. На сегодняшний день участие в экспозиции подтвердили четыре компании из России, Бельгии и Испании, которые представят современные разработки в этой сфере. Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

«Выставка рыбной индустрии все больше привлекает внимание специалистов из смежных отраслей – логистики, хранения, теперь и упаковки. Это еще раз подчеркивает необходимость налаживания диалога не только внутри отрасли, но и с внешними участниками производственного процесса», – рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

По информации организаторов, бельгийская компания Smart Packaging Solutions представит инновационную, экологически безопасную, износостойкую упаковку из жесткого картона, предназначенную для транспортировки продукции. Она почти полностью изготовлена из переработанной бумаги. Упаковка устойчива к влажной среде и подходит для свежих и замороженных продуктов питания.

Испанский производитель Ulma Packaging специализируется на разработке упаковочного оборудования: оно представлено в 18 странах мира, и его последующем обслуживании. На петербургской выставке компания продемонстрирует современные технологии для упаковки свежих морепродуктов – флоу-пак, термоформеры, трейсилеры, вертикальные машины, термоусадку и стрейч-пленку.

Российская фирма Roxor Industry предложит сбалансированные решения для пищевой промышленности, которые предотвращают повреждение продукции при ее перевозке. Еще одно отечественное предприятие «Эспо Маркет» покажет варианты настольных вакуумных упаковщиков, полуавтоматических запайщиков и термоформеров, а также вакуумные и термоусадочные пакеты, лотки, пленки, банки, подложки и этикетки.

«Рыба и морепродукты относятся к категории скоропортящихся товаров, поэтому качество упаковки играет важную роль в производственном процессе, защищая продукт при транспортировке и хранении. А правильная потребительская упаковка является лицом товара и выгодно отличает его от аналогичной продукции конкурентов», – подчеркнул Иван Фетисов.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По информации организаторов, ожидается, что в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира.

Fishnews

  • На площадке III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia) появится раздел упаковки для рыбопродукции. Фото предоставлено Expo Solutions Group
  • Бельгийская компания Smart Packaging Solutions представит инновационную, экологически безопасную, износостойкую упаковку из жесткого картона. Фото предоставлено Expo Solutions Group
  • Российская фирма Roxor Industry предложит сбалансированные решения для пищевой промышленности. Фото предоставлено Expo Solutions Group
  • Отечественное предприятие «Эспо Маркет» покажет вакуумные и термоусадочные пакеты, лотки, пленки, банки, подложки и этикетки. Фото предоставлено Expo Solutions Group
  • Испанский производитель Ulma Packaging специализируется на разработке упаковочного оборудования. Фото предоставлено Expo Solutions Group
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставка
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

    Леонид МИХАЙЛИК

    Мы несем ответственность за байкальского омуля

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Золотая рыбка Амура

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

    Все материалы

    Крупным планом

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    «Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

    «Антей» видит будущее за иваси

    Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

    Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.