22 мая 2019 года

Производители упаковки привезут в Санкт-Петербург решения для рыбной индустрии

На площадке Seafood Expo Russia 2019 в Санкт-Петербурге впервые будет представлен сегмент упаковки. Решения для рыбной промышленности продемонстрируют европейские и российские производители.

На площадке III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia), которая проводится в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом, появится раздел упаковки для рыбопродукции. На сегодняшний день участие в экспозиции подтвердили четыре компании из России, Бельгии и Испании, которые представят современные разработки в этой сфере. Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

«Выставка рыбной индустрии все больше привлекает внимание специалистов из смежных отраслей – логистики, хранения, теперь и упаковки. Это еще раз подчеркивает необходимость налаживания диалога не только внутри отрасли, но и с внешними участниками производственного процесса», – рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

По информации организаторов, бельгийская компания Smart Packaging Solutions представит инновационную, экологически безопасную, износостойкую упаковку из жесткого картона, предназначенную для транспортировки продукции. Она почти полностью изготовлена из переработанной бумаги. Упаковка устойчива к влажной среде и подходит для свежих и замороженных продуктов питания.

Испанский производитель Ulma Packaging специализируется на разработке упаковочного оборудования: оно представлено в 18 странах мира, и его последующем обслуживании. На петербургской выставке компания продемонстрирует современные технологии для упаковки свежих морепродуктов – флоу-пак, термоформеры, трейсилеры, вертикальные машины, термоусадку и стрейч-пленку.

Российская фирма Roxor Industry предложит сбалансированные решения для пищевой промышленности, которые предотвращают повреждение продукции при ее перевозке. Еще одно отечественное предприятие «Эспо Маркет» покажет варианты настольных вакуумных упаковщиков, полуавтоматических запайщиков и термоформеров, а также вакуумные и термоусадочные пакеты, лотки, пленки, банки, подложки и этикетки.

«Рыба и морепродукты относятся к категории скоропортящихся товаров, поэтому качество упаковки играет важную роль в производственном процессе, защищая продукт при транспортировке и хранении. А правильная потребительская упаковка является лицом товара и выгодно отличает его от аналогичной продукции конкурентов», – подчеркнул Иван Фетисов.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По информации организаторов, ожидается, что в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира.

Fishnews

