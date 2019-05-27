27 мая 2019 года

Отраслевое соглашение могут подписать на питерском форуме

Продолжается подготовка проекта трехстороннего соглашения, которое планируют заключить объединение работодателей-рыбопромышленников, отраслевой профсоюз и Росрыболовство. Президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил подписать документ в июле на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

В Росрыболовстве обсудили проект отраслевого трехстороннего соглашения. Совещание провела заместитель руководителя ведомства Яна Багрова, во встрече принял участие член правления Российского союза работодателей-рыбопромышленников (РСРР), президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

До сих пор в рыбной отрасли не существует документа, регламентирующего взаимоотношения работодателей, регулятора и работников. Это связано с тем, что до недавних пор отсутствовала организация, которая могла бы выступать от лица работодателей в масштабах страны. Для решения этой задачи в октябре прошлого года был зарегистрирован Российский союз работодателей-рыбопромышленников. Он объединил 59 организаций из 45 регионов.

«Повышение взаимной ответственности работников и работодателей, соблюдение всех обязательств и защита прав – это вопрос первостепенной важности в рыбной отрасли, где труд связан с высокими рисками», – отметила Яна Багрова.

Продолжается согласование проекта трехстороннего отраслевого соглашения, разработанного тремя РСРР, профсоюзом работников рыбного хозяйства и Росрыболовством. На совещании предметно рассмотрели положения документа и выработали единую концепцию по доработке текста. Обновленную редакцию с учетом замечаний представят заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«Трехстороннее отраслевое соглашение позволяет решать вопросы социально-трудовых отношений, уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения и решения социальных проблем работников. Это важный шаг, который поможет отрасли работать еще более эффективно. Масштабное общественное обсуждение проект соглашения получил на Всероссийской конференции рыбаков, прошедшей 16 апреля в Москве. Там он был роздан всем делегатам, а на пресс-конференции мы обсуждали возможность подготовки итоговой версии соглашения ко Дню рыбака», – рассказал Герман Зверев.

Он предложил подписать соглашение во время III Международного рыбопромышленного форума. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге совместно с Международной выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia 2019) с 10 по 12 июля.

Fishnews