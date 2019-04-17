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Замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ и президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ на пресс-конференции

У отраслевого соглашения есть шанс успеть к лету

Представители профсоюза, Росрыболовства и объединения работодателей подтвердили желание завершить работу над отраслевым трехсторонним соглашением ко Дню рыбака. Однако документу предстоит пройти непростую процедуру согласования.

Вопросы подготовки отраслевого трехстороннего соглашения по организациям рыбной промышленности рассматривались в рамках Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. В рыбной отрасли такой документ много лет отсутствовал по банальной причине – не существовало организации, которая могла бы выступать от лица работодателей в масштабах страны.

В прошлом году ситуация изменилась. Как сообщает корреспондент Fishnews, Российский союз работодателей-рыбопромышленников объединил 59 организаций, представляющих 45 российских регионов, и успешно прошел регистрацию в Минюсте. Сейчас проект соглашения находится на стадии согласования, и все три стороны – РСРР, профсоюз работников рыбного хозяйства и Росрыболовство – намерены довести эту работу до конца.

«Отраслевое соглашение сплотит нас всех, все три организации, – уверен председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов. – После того, как мы подпишем его на три года, и нам будет легче работать, и работодателям, и федеральному агентству».

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на конференции обратил внимание на необходимость строгого соблюдения процедуры, утвержденной постановлением правительства.

«Есть определенные правила разработки этого соглашения, считаем, что этих правил нужно придерживаться. Мы внимательно рассмотрели предложенный проект, проработали его внутри Росрыболовства и совместно с Минсельхозом. Некоторые требования Трудового кодекса РФ, к сожалению, в этом проекте соглашения не учтены», – отметил представитель ведомства. Он выразил мнение, что работу по подготовке и заключению отраслевого соглашения следует организовать в кратчайшие сроки.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева, обсуждение проекта соглашения продолжится в течение мая.

«Сразу хочу сказать, это будет спор, это будет дискуссия, потому что трехстороннее соглашение – это не ритуальная бумага, которая подписывается при непротивлении всех трех подписывающих ее сторон. Это результат очень серьезного торга, дискуссии и полемики. Профсоюзы будут настаивать на своих положениях, которые нацелены на определение круга гарантий для наемных работников, работодатели будут настаивать на своих предложениях, Росрыболовство будет высказывать точку зрения государственного регулятора», – предупредил глава ассоциации.

Он рассказал, что проект отраслевого соглашения был роздан делегатам конференции для максимально открытого обсуждения. «Этот документ ждет трудная судьба в части подписания, но я уверен, что до Дня рыбака мы эту всю работу, выполним и подпишем», - пообещал Герман Зверев.

Fishnews

  • Замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ и президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ на пресс-конференции
  • Замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ и президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ на пресс-конференции
  • Председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир КРУГЛОВ
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