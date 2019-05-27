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Министр сельского хозяйства Китая ХАНЬ Чанфу. Фото из «Википедии»

КНР держит лидерство по рыбному экспорту

Китай остается крупнейшим экспортером рыбы и морепродуктов 17-й год подряд, заявил министр сельского хозяйства КНР Хань Чанфу. Он отметил, что в 2018 г. поставки в денежном выражении превысили 20 млрд долларов, при этом 97% товаров соответствовали мировым стандартам качества.

По словам министра, рыбная промышленность в Поднебесной продолжает быстро расти, пишет информагентство «Синьхуа».

Хань Чанфу обратил внимание, что уже 30 лет подряд КНР остается крупнейшим производителем рыбы и морепродуктов, на долю страны приходится более 40% общемирового производства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Хань Чанфу призвал уделять больше внимания сохранению рыбных ресурсов, борьбе с ННН-промыслом. Также, по мнению министра, следует усилить контроль аквакультуры республики для обеспечения безопасности выращиваемой рыбы и морепродуктов.

Кроме того, в Китае намерены оптимизировать систему запретов на промыслы, включив в нее все типы водоемов, и продолжить борьбу с загрязнением Бохайского залива.

Fishnews

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