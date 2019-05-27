27 мая 2019 года

Дания выступит с национальным стендом на Seafood Expo Russia

На выставке в Санкт-Петербурге национальный стенд Дании объединит 15 компаний, которые представят оборудование и технологии для аквакультуры, рыбного промысла, переработки и примут участие в мероприятиях деловой программы.

Предприятия из Дании – традиционные участники Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которая пройдет в Санкт-Петербурге в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. Но в этом году они организуют национальную экспозицию, что позволит значительно расширить состав делегации. В результате объединенный стенд Дании станет одним из самых крупных на выставке - его площадь составит более 140 кв. метров, сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятия.

Датские производители впервые привезут инновационные разработки в области оборудования для выращивания рыбы. Передовым опытом в этой сфере специалисты компаний поделятся в рамках дня аквакультуры, который планируется провести 11 июля и организовать ряд круглых столов, презентаций и практических семинаров для гостей и участников выставки.

В секторе оборудования выступят сразу всего восемь участников датского стенда. OxyGuard International предложит установки для исследования качества воды для выращивания гидробионтов, KM Fish Machinery покажет установки для переработки креветок. А ведущий европейский дистрибьютор Brammer Group продемонстрирует широкий ассортимент комплектующих для производств разного уровня и расскажет об услугах по дополнительной технической экспертизе.

JS Proputec привезет в Санкт-Петербург насосы для рыбной промышленности и винтовые конвейеры для транспортировки сырья по производственной цепочке. Компания Scan выставит системы рулевого управления, электронное и гидравлическое оборудование, а Greenline Fishing Gear - крючки, подъемные устройства, карабины, зажимы и другой инвентарь для работы на флоте.

Крупный экспортер рыбы Murman FishProducts расскажет на выставке об услугах по поставке снастей и оборудования для промысла, ремонту рыболовных судов, а также снабжению топливом и нефтепродуктами. Его коллеги из Hawfisk обеспечивают закупки рыбы на аукционах в Дании, ее заморозку, отгрузку и транспортировку дистрибьюторам. Сервис по поставке и ремонту холодильного оборудования на рыболовных судах, терминалах и прибрежных предприятиях предлагает компания Kølemadsen.

Экологичную упаковку из вспененного полистирола, которая подходит для вторичной переработки, покажет EPS-Recycle. А ведущий датский производитель и традиционный участник петербургской выставки Intech International продемонстрирует высокотехнологичные конвейеры для переработки рыбы и морепродуктов, включая филетировочные установки, линии для нарезки и машины для мойки рыбы.

Организатором объединенного национального стенда Дании выступает некоммерческая организация Danish Fish Tech Group, которая объединяет свыше 100 представительств датских компаний по вылову, переработке и аквакультуре.

«Для нас как оператора выставки большая честь и радостное событие принять датскую делегацию, состоящую из большого количества компаний. Отечественной рыбной отрасли есть к чему стремиться, и передовой опыт одних из ключевых игроков мировой рыбной промышленности послужит хорошим толчком к развитию, особенно для такого молодого сегмента отрасли как аквакультура», - заявил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia - выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По информации организаторов, ожидается, что в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран.

Fishnews