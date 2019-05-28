28 мая 2019 года

Борис Титов: Проверок стало меньше, а штрафов – больше

Число проверок снизилось, однако количество штрафов растет, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Большинство предпринимателей считают, что административная нагрузка на них возросла, рассказал уполномоченный.

На встрече с главой государства бизнес-омбудсмен Борис Титов представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности, сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

Уполномоченный обратил внимание на проблему уголовного преследования бизнесменов. Омбудсмен предложил пленуму Верховного суда дать разъяснения о применении меры пресечения в виде залога.

Борис Титов сообщил, что в рамках большого доклада сделан отдельный доклад по контрольно-надзорной деятельности и административному регулированию предпринимательства.

«Здесь мы сделали глубокий анализ, и даже специальное исследование, и индекс регионов по вопросам административного давления на бизнес. Хотел вам представить результаты этого отчета», – обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей к президенту.

По словам Бориса Титова, число проверок снизилось на 41%. «Но есть и другая сторона медали. К сожалению, при том что число проверок снизилось, растут штрафы, то есть их количество», – заявил омбудсмен.

Привычные формы проверок, проходящих под контролем прокуратуры, заменяют другие формы.

«Поэтому мы видим, что Роспотребнадзор, например, до 25% дел против бизнеса [в результате] именно таких проверок, которые не подконтрольны прокуратуре. А число штрафов – 20% уже от общего количества штрафов от этих специальных видов проверок.

То же самое Росприроднадзор: более 60 проверок об административных правонарушениях и более 50% от суммы штрафа. То есть наши контрольно-надзорные органы находят возможность даже найти какие-то новые формы контроля, которые сегодня реализуют», – сказал Борис Титов.

Также он отметил, что есть ведомства, которые практически не используют предупреждения вместо штрафов.

Владимир Путин заявил, что «несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться».

Fishnews