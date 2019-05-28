28 мая 2019 года

Китай освободил от пошлины вьетнамскую рыбу

КНР исключила 33 вида рыбо- и морепродукции Вьетнама из списка товаров, облагаемых пошлиной. «Бесплатный въезд» на китайский рынок разрешили лобстеру, тигровой и морской креветкам, треске, мороженому пангасиусу, ставриде, тунцу, осьминогу и другим продуктам.

Об отмене пошлин рассказала Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP). Сейчас, по данным отраслевого объединения, в Китай поставляют свои товары более 150 рыбохозяйственных предприятий республики. 45 из них экспортируют пангасиуса, еще 50 – креветку.

Благодаря ослаблению импортных ограничений со стороны КНР вьетнамские производители надеются увеличить свое присутствие на крупнейшем мировом рынке, сообщает корреспондент Fishnews. Для рыбы и морепродуктов Вьетнама китайский рынок является одним из ключевых, ежегодные стоимостные объемы экспорта превышает 1 млрд долларов.

Как пишет информагентство Vietnam News, только в 2017 г. стоимость поставок выросла почти на 50% к уровню 2016 г., достигнув 1,3 млрд долларов. Впрочем, уже в следующем году она сократилась на 5% – до 1,2 млрд. долларов. В первом квартале 2019 г. экспорт составил 239 млн долларов (-5%).

Генеральный секретарь VASEP Чыонг Динь Хоэ заявил, что в нынешнем году вьетнамские рыбаки намерены нарастить стоимость поставок рыбы и морепродуктов в Китай до 1,5 млрд долларов. При этом из многих провинций КНР приходит запрос на прямую торговлю с вьетнамскими поставщиками без посредников. В Китае быстро растет направление интернет-торговли, и все больше уловов Вьетнама продаются через электронные торговые площадки.

Fishnews