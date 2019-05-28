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В Москве в пятый раз проходит фестиваль «Рыбная неделя»

Рыбные ряды под стенами Кремля

С 24 мая по 2 июня в Москве в пятый раз проходит фестиваль «Рыбная неделя», где торговля рыбой из разных регионов страны традиционно сопровождается кулинарными мастер-классами, дегустациями и шоу.

Главной ареной «Рыбной недели» в этом году вновь стала площадь Революции. Здесь разместили десятки шале, где с первого дня фестиваля либо идет бойкая торговля рыбной продукцией, либо готовят рыбный стрит-фуд на радость проголодавшимся посетителям. По указателям на многих шале можно изучать географию рыбных промыслов – Сахалин, Хабаровск, Мурманск, Камчатка, Астрахань, Крым, Азов, Карелия, сообщает корреспондент Fishnews.

На прилавках иногда встречаются известные бренды рыбопромышленных компаний – «Русская рыбная фактория» (ГК «Антей»), «Доброфлот», Borealis («Норебо»). Не менее аппетитно выглядят рыбные деликатесы родом с Ямала, Якутии, Таймыра и других северных территорий или, напротив, с юга – побережья Каспия и Черного моря. А кое-где попадается экзотика не только по названию, как «клариас» – клариевый сом с подмосковной аквафермы, но и по форме – пивная колбаска из рыбы и рыбные же сосиски для гриля.

На первый взгляд, дефицита рыбы в столице не наблюдается, но ажиотаж, который окружает торговые ряды во время рыбных недель, лучше всего показывает, как соскучился покупатель по качественной и разнообразной рыбной продукции. Отсюда и очереди, моментально вырастающие у палаток с сардиной-иваси, олюторской селедкой, копченостями или икрой. Что уж говорить о свежей рыбе. Ее в эти дни продают по соседству – в большом шатре на переходе к Манежной площади, в котором действует настоящий рыбный рынок.

Впрочем, чтобы ощутить вкус моря, необязательно ехать в центр города. В этом году в числе участников «Рыбной недели» полтора десятка крупнейших сетей – «Ашан» / «Атак», «Билла», «Перекресток», «Лента», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Верный», «Евроспар», «Магнит», «Магнолия», «Метро», «Карусель», «Алые паруса», «Зельгросс» и «Глобус» – и сотни обычных магазинов, а также 22 московских рынка. По информации организаторов, посетителям предложат расширенный ассортимент рыбы и морепродуктов, специальные скидки и дегустации.

Развлекательной программе фестиваля уделено не меньше внимания, чем наполнению прилавков. Музыкальные номера, тематические спектакли, игры и творческие занятия с детьми и, разумеется, мастер-классы. Шеф-повара, звезды кулинарных шоу и фуд-блогеры поделятся советами, как правильно выбирать и готовить рыбу, и расскажут о любимых рецептах

А 28 мая на площади Революции прямо на глазах зрителей сварят «Большую уху». Для 100 литров супа используют сразу нескольких видов рыбы – крымскую барабульку, горбушу с Камчатки, треску, омуля, терпуга, окуня, астраханских судака и щуку и дальневосточную навагу.

Анна Лим, Fishnews

  • В Москве в пятый раз проходит фестиваль «Рыбная неделя»
  • По указателям на многих шале на «Рыбной неделе» можно изучать географию рыбных промыслов
  • По указателям на многих шале на «Рыбной неделе» можно изучать географию рыбных промыслов
  • На прилавках «Рыбной недели» встречаются известные бренды рыбопромышленных компаний
  • На прилавках «Рыбной недели» встречаются известные бренды рыбопромышленных компаний
  • У палаток с деликатесами моментально вырастают очереди
  • Рыбный стрит-фуд на «Рыбной неделе» – в большом ассортименте
  • Рыбный стрит-фуд на «Рыбной неделе» – в большом ассортименте
  • Рыбный стрит-фуд на «Рыбной неделе» – в большом ассортименте
  • Деликатесы на «Рыбной неделе» представлены в большом ассортименте
  • Деликатесы на «Рыбной неделе» представлены в большом ассортименте
  • Деликатесы на «Рыбной неделе» представлены в большом ассортименте
  • Не обошлось на «Рыбной неделе» без знаменитой сардины-иваси
  • Развлекательной программе фестиваля «Рыбная неделя» уделено не меньше внимания, чем наполнению прилавков
  • Главной ареной «Рыбной недели» в этом году вновь стала площадь Революции
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