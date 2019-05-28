28 мая 2019 года

Аквакультуре Юга России хотят помочь генетикой

Для восстановления племенного рыбоводства в Азово-Черноморском бассейне ученые предлагают создать селекционно-генетический центр на базе НЦА «Взморье». С его помощью планируется формировать чистопородные маточные стада, выводить новые породы, акклиматизировать перспективные объекты.

Совещание по развитию аквакультуры Азово-Черноморского бассейна провел в Крыму первый заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Николай Кулик. Перед встречей он посетил подразделения института в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Керчи, а также познакомился с работой научного центра аквакультуры (НЦА) «Взморье» в Ростовской области и научно-исследовательской базы (НИБ) «Заветное» в Крыму.

Проблемы и решения

Азово-Черноморский бассейн традиционно является лидером по производству продукции аквакультуры. За последние четыре года объемы выращивания товарной рыбы там увеличились на 15,9 тыс. тонн – до 78,7 тыс. тонн. Однако сейчас темпы роста производства снижаются.

Участники совещания отметили три фактора, сдерживающие активное развитие аквакультуры. Это ограниченный видовой состав выращиваемых объектов, высокая стоимость получаемой продукции, узкий ассортимент рыбопродукции глубокой переработки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ), ученые предложили пути решения этих проблем. Так, по мнению специалистов, требуется разработать технологии выращивания новых объектов и создания одомашненных форм водных биоресурсов. Кроме того, нужно восстанавливать племенное рыбоводство и создавать новые технологии переработки, считают в филиале.

Для этого у АзНИИРХ есть научные возможности, отметили участники совещания. Например, во «Взморье» создана и внедряется в производство технология производства жизнеспособного рыбопосадочного материала судака. Также в центре разрабатывают базовые элементы товарного, в том числе индустриального, выращивания этой рыбы. Кроме того, формируется технологическая схема выращивания речного рака в индустриальных условиях.

Для развития марикультуры сотрудники филиала провели исследования практически всех этапов производства. Изучены базовые районы размещения хозяйств, основные элементы технологий получения посадочного материала. Также работы специалистов охватили искусственное воспроизводство и товарное выращивание наиболее перспективных объектов (камбалы-калкан, пиленгаса, кефалей, устриц и мидий), биотехнические показатели формирования ремонтно-маточных стад.

Больше мальков, хороших и разных

Отдельно обсудили вопрос восстановления племенного рыбоводства в бассейне. В кризисный период 1990-х гг. предприятия, снабжавшие качественным рыбопосадочным материалом аквакультурные хозяйства, либо полностью прекратили свою деятельность, либо сократили ее до минимума, отметили в АзНИИРХ.

Проведенные во «Взморье» эксперименты показали, что применение племенной молоди позволяет увеличивать темпы роста на 25-30%. Ученые предложили создать на базе НЦА селекционно-генетический центр. Ожидается, что это позволит эффективно формировать чистопородные маточные стада растительноядных рыб, поможет сохранять чистые виды, выводить новые высокопродуктивные породы и акклиматизировать перспективные объекты аквакультуры.

НИБ «Заветное» в Керчи — ключевой объект, на котором ведутся научные разработки в области марикультуры. Это единственное в бассейне место, где получают молодь морских рыб, разрабатывают и совершенствуют биотехнологии искусственного воспроизводства, формирования ремонтно-маточных стад ценных морских рыб и двустворчатых моллюсков.

Сейчас «Заветное» функционирует как экспериментальный воспроизводственный комплекс кефалевых и камбаловых видов рыб. Его мощность собираются увеличить путем строительства научно-производственного центра в селе Яковенково. Сначала планируется возвести воспроизводственный комплекс камбалы-калкан и устриц (черноморской и тихоокеанской), затем разработать технологии воспроизводства новых перспективных объектов марикультуры.

Fishnews