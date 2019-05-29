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Правительство примет решение по земле для рыбоводов

На заседании правительства рассмотрят законопроект, призванный решить важные для аквакультуры вопросы. Это предоставление земли рыбоводным хозяйствам без торгов, а также использование земель сельхозназначения, занятых прудами на водотоках.

Законопроект об использовании земельных участков для аквакультуры включен в повестку заседания правительства на 29 мая. Полное название документа – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)».

Проект изменений подготовил Минсельхоз России. Предлагается внести изменения в Земельный кодекс и наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Планируется учесть и специфику возведения временных сооружений. Согласно законопроекту, разрешается использовать землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления участка – на основании разрешения на использование таких земель для строительства некапитальных строений, сооружений, предназначенных для товарной аквакультуры.

О русловых прудах

Закон об аквакультуре предлагается дополнить статьей 51 «Особенности использования земель и земельных участков для целей аквакультуры (рыбоводства)». Предприниматели давно уже заявляли о необходимости решить проблему так называемых «русловых прудов».

«Предусматривается возможность использования для аквакультуры земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами (обводненными карьерами и прудами, в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для прудовой аквакультуры), расположенными в границах земельного участка, в целях осуществления прудовой аквакультуры, а также использования земельного участка для осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным участком», – говорится в материалах пресс-службы правительства.

Fishnews

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