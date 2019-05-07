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Рыбоводный пруд в Подмосковье

Регулятора просят решить проблему с рыбоводными прудами

Конференция работников рыбохозяйственного комплекса рекомендовала Минсельхозу разобраться с негативной практикой лишения рыбоводных хозяйств прудов и земельных участков и устранить нормативные барьеры для аквакультуры.

Позиция отраслевого сообщества отражена в опубликованном решении Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, которая прошла 16 апреля в Москве. Делегаты и участники конференции указали на фактическое неисполнение норм федерального закона № 143 от 1 июля 2017 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)» в части регулирования пользования и владения землей под рыбоводными прудами.

Административные и судебные органы по-прежнему лишают рыбоводные хозяйства прудов и земельных участков по надуманным предлогам, среди которых могут фигурировать «гидравлическая связь с водотоками», «единая гидрографическая система», «земли водного фонда» и т.д.

В решении отмечается, что пруды, оформленные как рыбоводные участки, изымаются даже несмотря на договоры, заключенные с пользователями по результатам аукционов. С этой проблемой столкнулись рыбоводы Пензенской и Саратовской областей, Краснодарского края, республики Мордовия и других территорий. Даже в регионах, где прежде таких вопросов не возникало, увеличилось число проверок предприятий, которые работают на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

По итогам заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса в декабре прошлого года курирующий отрасль вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение Минсельхозу и другим причастным ведомствам подготовить соответствующие законодательные изменения и внести их в правительство до 1 февраля. Но до сих пор продвижения в этом вопросе нет, и в министерстве затрудняются назвать срок, когда законопроект поступит на рассмотрение правительства.

Как рассказал Fishnews директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац, сейчас законопроект проходит формальные процедуры и дорабатывается с учетом поступивших замечаний «в целях исключения экономических рисков».

В связи с этим делегаты и участники конференции обратились к Минсельхозу с просьбой совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести анализ негативной правоприменительной практики, сложившейся после выхода поправок в 2017 г. и связанной с лишением рыбоводных хозяйств прудов и земельных участков на основании требований контролирующих органов. По результатам анализа регулятору рекомендовано принять меры к подготовке и внесению необходимых нормативных правовых актов, направленных на ликвидацию препятствий для ведения аквакультуры.

Fishnews

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