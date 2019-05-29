29 мая 2019 года

Мурманских курсантов снова позовут паруса

Курсанты Мурманского государственного технического университета вновь смогут пройти практику на учебных парусниках Росрыболовства, а некоторые из них примут участие в кругосветных экспедициях, запланированных на 2019-2020 гг.

«Подарком от Росрыболовства» назвал возобновление стажировки для курсантов морских специальностей МГТУ на учебно-парусных судах «Крузенштерн» и «Седов» врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Решение о морской практике, необходимой судовым специалистам для получения рабочего диплома, было принято на встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

«Мы возвращаем практику стажировки курсантов нашей мореходки на барке «Седов». В этом году 78 курсантов смогут пройти эту практику, а 40 человек смогут поучаствовать в кругосветках, которые будут и на «Седове», и на «Крузенштерне», – заявил журналистам глава региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, оба парусника в декабре отправятся в многомесячный рейс, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«На самом деле это для нас очень позитивная, правильная новость», – отметил Андрей Чибис и поблагодарил руководство федерального агентства за такой шаг навстречу.

Fishnews