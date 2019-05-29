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Рыбоводы готовятся к летнему сезону

По итогам четырех месяцев текущего года рыбоводные хозяйства отчитались об увеличении объемов реализации товарной рыбы. Наиболее высокие темпы роста отмечены в ЦФО, на Ставрополье, в Дагестане и особенно в северо-западных регионах страны.

Спрос на рыбу превзошел прогнозы

Итоги работы предприятий системы Росрыбхоза в первом квартале года обсуждались на заседании правления ассоциации. По основным показателям зафиксирован беспрецедентный рост, отметил первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский. Общая добыча рыбы составила 28,3 тыс. тонн, реализация товарной рыбы – 15,9 тыс. тонн, выпуск пищевой рыбной продукции – 28,6 тыс. тонн. К уровню прошлого года улов вырос на 42%, а реализация – сразу на 60,7%.

«По оперативным данным за четыре месяца, картина практически не меняется, темпы роста сохранены», – уточнил Виктор Зарайский. Он привел статистику реализации по федеральным округам. ЦФО показал рост на 21,8% за первый квартал, правда, уже через месяц цифры пошли вниз – рыбы, выращенной в прошлом году, для продажи практически не осталось.

Несмотря на опасения рыбоводов в конце прошлого года, цифры показывают, что проблем с реализацией сейчас нет, а до нового урожая еще много времени. В связи с этим ассоциация рекомендовала предприятиям реально оценивать рыночную ситуацию и, отталкиваясь от нее, строить производственные планы, сообщает корреспондент Fishnews.

Основной прирост по реализации – сразу в четыре-пять раз – обеспечил Северо-Запад. «Здесь у нас один безусловный лидер – это «Русское море – Аквакультура», – доложил Виктор Зарайский. – «В прошлом году было 700 тонн, в этом – 8700 тонн. Это все атлантический лосось, импортозамещение наше знаменитое, и морская форель». В этом году компания планирует продать до 20 тыс. тонн товарной рыбы.

Высокие темпы реализации оказались у новгородских предприятий – 32,4%. К передовикам присоединился и Северо-Кавказский округ – 24,5%, где ведущую роль играют ассоциация «Ставропольрыбпром» и Широкольский рыбокомбинат.

Предприятия Урала, Сибири и Поволжья отчитались на уровне 2018 г. А вот традиционно рыбные южные регионы внезапно оказались среди отстающих. Объемы реализации рыбы за четыре месяца здесь составили 89,9% к прошлогоднему уровню.

Ветеринарные вопросы слабое звено

По данным Росрыбхоза, в первом квартале рыбоводные предприятия оформили льготные кредиты по ставке до 5% на общую сумму 136 млн рублей – почти в три раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Это краткосрочные – до года – займы на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала.

Членов ассоциации также проинформировали о разработанной Минпромторгом совместно с Росрыболовством программе компенсации до 30% затрат при строительстве флота, в рамках которой планируется построить порядка 20 судов для аквакультуры. Правкомиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса 24 мая рассмотрела и одобрила эти меры поддержки.

На заседании руководители хозяйств из разных регионов отметили ряд сложностей в работе с ФГИС «Меркурий». При внесении данных в информационную систему представители ветеринарных служб порой допускают грубые ошибки. Кроме того, не решен вопрос с реализацией продукции рыбоводных предприятий крестьянско-фермерским хозяйствам и частным лицам, не зарегистрированным в «Меркурии», тогда как спрос со стороны таких покупателей, особенно на рыбопосадочный материал, возрастает.

Предприятия также выразили обеспокоенность в связи задержкой публикации документации и проведения электронных конкурсов по противоэпизоотическим мероприятиям. Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко охарактеризовал ситуацию как сложную. «Плохо идет, тяжело, обидно, но добьют наши коллеги, доработают в Минсельхозе. Надеюсь, что в течение десяти рабочих дней будет объявлен конкурс. Для нас он будет первым в электронном виде, поэтому надо очень тщательно подготовиться», – обратился он к членам ассоциации.

Нерест в штатном режиме

В мае предприятия приступили к нерестовой кампании для выращивания посадочного материала под урожай будущего года. Росрыбхоз вновь рекомендовал участникам ассоциации использование высокопродуктивных межпородных гибридов карповых. Сейчас такую личинку выпускают десять рыбоводных хозяйств, которые могут обеспечить до 800 млн штук.

По словам начальника управления аквакультуры и научного обеспечения Росрыбхоза Галины Павлович, в целом условия для нерестовой кампании в этом году складываются благоприятно. Однако в ассоциации обращают внимание на нерешенные правовые вопросы.

В частности, Минсельхоз до сих пор не утвердил методические рекомендации по использованию высокопродуктивных промышленных гибридов первого поколения в товарном карповодстве. Работу также тормозят устаревшие и, по мнению рыбоводов, завышенные требования к минимальной численности производителей в племенных карповых и форелевых хозяйствах.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуралососьросрыболовство
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