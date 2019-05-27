27 мая 2019 года

Малый флот не выживет без субсидий

Правкомиссия по рыбохозяйственному комплексу одобрила предложения по поддержке строительства мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов – за счет субсидий и дополнительных объемов инвестиционных квот.

Вся надежда на господдержку

Меры поддержки строительства на территории России малотоннажных и среднетоннажных судов рыбопромыслового флота обсуждались на заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое 24 мая провел вице-премьер Алексей Гордеев.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков доложил, что работа ведется сразу по нескольким направлениям. Главное из них – это разработанная Минпромторгом и Росрыболовством программа, предусматривающая субсидирование до 30% стоимости строительства малых и средних судов. Она должна помочь рыбопромышленникам в тех районах, где не используется механизм инвестиционных квот. Это Волжско-Каспийский, Западный и Азово-Черноморский бассейны.

«Расчет анализа чувствительности проектов строительства малых и средних судов, занятых на промысле малоценных водных биоресурсов, – а это все наши три бассейна, о которых я сказал, – или на промысле объектов, общий допустимый улов которых не устанавливается, по норме доходности показывает, что субсидирование инвесторам капитальных затрат не менее 30% способно обеспечить окупаемость проектов на уровне 10 лет, что делает экономику указанных проектов приемлемой», – заявил Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за счет субсидий предполагается обеспечить строительство около 120 малых и средних судов различных типов, в том числе 20 судов для марикультуры. Объем бюджетного финансирования программы оценивается в 14,4 млрд рублей. По информации Росрыболовства, желание участвовать в программе уже подтвердили 17 организаций, которые планируют построить 59 судов до 2024 г.

Предложенные Минпромторгом и Росрыболовством меры поддержала Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что программа инвестквот заточена на строительство, прежде всего, крупнотоннажного, технически сложного и дорогостоящего флота, а средний и особенно малотоннажный флот оказался вне ее рамок.

«Для банков эти предприятия, как правило, малоинтересны. Экспортной выручки у них нет. Поэтому возможность для кредитного плеча у них очень небольшая, и предложение по господдержке в виде капекса – субсидирование 30% от стоимости средне- и малотоннажного судна – действительно свою роль сыграет», – подчеркнул Герман Зверев.

Илья Шестаков также предложил рассмотреть возможность распространения этой программы на транспортные суда-рефрижераторы. «Уже сейчас организации высказывают заинтересованность в строительстве для Дальневосточного бассейна десяти транспортных судов дедвейтом 5000 тонн каждое и трех судов для Северного бассейна дедвейтом 2500 тонн каждое», – отметил он.

Судам добавят инвестквот

Обновить парк среднетоннажных судов на Дальнем Востоке и Севере регулятор рассчитывает с помощью новых правил распределения крабовых квот. «Мы предполагаем, что будет построено 36 среднетоннажных судов-краболовов длиной не менее 50 м», - озвучил прогноз глава Росрыболовства.

Кроме того, предлагается создать стимулы для строительства малых и средних судов в рамках действующего механизма инвестквот на Дальневосточном бассейне. «Уже в текущем году будут распределены 100% инвестиционных квот на наиболее ликвидные биоресурсы: это минтай, сельдь, треска и пикша. Вместе с тем нераспределенными все еще остаются доли квот на донно-пищевые породы рыб, промысел которых осуществляется преимущественно среднетоннажными и малотоннажными судами», – заявил Илья Шестаков.

Чтобы повысить интерес дальневосточных рыбопромышленников к постройке такого флота Росрыболовство предлагает увеличить размер инвестквот по донно-пищевым породам рыб – для среднетоннажного судна не менее 3,5 тыс. тонн в год и не менее 1 тыс. тонн в год для малотоннажного. В ведомстве также считают целесообразным расширить перечень объектов промысла за счет ранее не задействованных в инвестквотах объектов.

По заводам скорректируют порядок контроля

Глава Росрыболовства уведомил участников заседания о возникших проблемах в ходе реализации инвестпроектов, поскольку в них нельзя вносить изменения. Нормативная база по инвестквотам этого не позволяет, даже если изменения ведут к улучшению производственных показателей. Поэтому предлагается наделить комиссию по отбору инвестпроектов дополнительными полномочиями, чтобы она могла рассматривать и согласовывать предлагаемые инвестором изменения в инвестпроект.

«В настоящее время такие предложения уже направлены на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти», – сообщил Илья Шестаков и попросил обеспечить их рассмотрение в возможно короткий срок.

Он также отметил, что со строительством рыбоперерабатывающих заводов возникли другие сложности. Комиссии по контролю за реализацией инвестпроектов не отслеживают соответствие объекта инвестиций изначально заявленным характеристикам и его возможности по выпуску продукции высокой степени переработки.

«В ходе строительства предприятия инвестором может быть установлено более дешевое оборудование либо установлен не весь предусмотренный инвестиционным проектом перечень оборудования, а построенный рыбоперерабатывающий завод может быть не готов к выпуску продукции высокой степени переработки», – предупредил глава федерального агентства и добавил, что такие случаи уже были.

В связи с этим ведомство предлагает уточнить порядок контроля за исполнением инвестиционных проектов и разработать четкую и прозрачную методику проверки реализации инвестиционного проекта. Итоговое заключение Минпромторга должно формироваться на основании такой проверки и затем рассматриваться комиссией по отбору инвестпроектов. Только после подтверждения соответствия объекта инвестиций изначально заявленным требованиям предприятие сможет осваивать инвестквоту.

Fishnews