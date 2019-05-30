30 мая 2019 года

Проект закона о земле для аквакультуры отправится в Думу

Правительство одобрило законопроект, упрощающий получение в аренду для аквакультуры земельных участков, в том числе под русловыми прудами.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)» подготовлен Минсельхозом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, предлагается наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления аквакультуры. Законопроект также регулирует вопросы возведения временных сооружений для рыбоводства и предусматривает решение проблемы «русловых прудов».

Пересечение водного, земельного законодательств, закона об аквакультуре и особенностей рыбоводства на «русловых прудах» (например, сезонности, когда пруд наполняют водой весной и осушают осенью) приводит к различным правовым коллизиям в обороте земельных участков и находящихся на них водных объектов. Принятый в 2017 г. закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры» не снял всех спорных вопросов. Поэтому Минсельхоз разработал новый законопроект.

Fishnews