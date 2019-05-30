30 мая 2019 года

Рыбохозяйственная наука вернулась к экономической тематике

В отраслевых НИИ решили развивать исследования экономики рыбохозяйственного комплекса. Под это направление сформирован коллектив ученых, сообщил заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.

«Много лет назад, еще в 1990-е годы, лаборатория экономики была одной самых крупных в ТИНРО, – обратил внимание Алексей Байталюк в интервью Fishnews. – Но потом исследовательские работы на этом направлении были свернуты по ряду причин – отсутствие интереса, ресурсов, кадров. Наверно, имело место недопонимание важности таких работ на уровне не отдельных, пусть даже крупных, предприятий, а на уровне всей отрасли».

Руководитель филиала отметил, что в текущем году удалось восстановить экономическое направление и заново сформировать для этой работы небольшой коллектив ученых в ТИНРО и ВНИРО. «Я думаю, государству, ведомству важно понимать, насколько эффективно работает рыбохозяйственный комплекс», – подчеркнул Алексей Байталюк.

Fishnews