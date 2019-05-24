Решение о присоединении отраслевых институтов к Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии было принято в 2018 году. Процесс идет и на Дальнем Востоке. Как проходит реорганизация для ТИНРО, куда отправятся научные экспедиции в 2019 году, за счет чего рыбная отрасль России может расширить ресурсную базу, в интервью Fishnews рассказал заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк .

РЕФОРМА И ЭКСПЕДИЦИИ

– Алексей Анатольевич, как для ТИНРО проходит реорганизация системы рыбохозяйственных НИИ ?

– С 16 января 2019 года мы являемся единой структурой ВНИРО с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В настоящее время отрабатывается новое штатное расписание, новые структурные положения, обсуждаются новые направления работы этих филиалов. Да, реорганизация еще не закончена, но она идет достаточно хорошими темпами. Мы уверены, что в установленные сроки – осенью 2019 года – она завершится.

– Как отражается реорганизация на экспедиционной работе ведомственных научно-исследовательских судов на Дальнем Востоке?

– На сегодня все суда находятся в море за исключением НИС «Профессор Леванидов», которое проходит плановый ремонт. Никаких серьезных проблем с отправкой судов в экспедиции, получением документов (СУБы, МКУБы и так далее) нет. Все проходит в рамках перечня приоритетных исследований, которые сформировал совет директоров отраслевых научно-исследовательских организаций.

Надо подчеркнуть, что при заместителе министра сельского хозяйства – руководителе Росрыболовства сохранен такой очень важный орган, как совет директоров рыбохозяйственных НИИ. Формат работы совета позволяет открыто обсуждать проблемы, задачи, перспективы и успехи, учитывать потребность в судовых научных исследованиях.

Надо отметить, что вопрос эффективности науки – очень давний. На каком-то этапе стало понятно, что без вертикальной интеграции, без единого понимания целей и задач, с существующим дублированием работы мы недостаточно эффективно используем свой действительно огромный потенциал. Решение об объединении было принято, и не думаю, что оно негативно отразится на функционировании рыбохозяйственной науки.

– То есть решение, в какие экспедиции отправлять дальневосточные суда, принимается коллективно?

– Действующая схема работает уже в течение трех лет. Сначала формируется план экспедиций для расстановки флота по рыбохозяйственному бассейну, потом коллегиально всеми институтами – и ТИНРО, и КамчатНИРО, и МагаданНИРО, и СахНИРО, и ВНИРО – за круглым столом обсуждается, какие экспедиции наиболее приоритетны с точки зрения выполнения государственных заданий и с точки получения той информации, которая позволит не потерять системность работ. После обсуждения план приоритетных исследований утверждается на совете директоров. Если кто-то из руководства институтов не согласен, он на совете директоров может аргументировать свою позицию. Это достаточно прозрачный, простой и действенный механизм.

Мы исходим из принципа комплексного эффективного использования флота. Этот принцип работает, и в прошлом году он очень хорошо себя показал, когда мы смогли объяснить, что исследования глубоководных районов, запасов водных биоресурсов на больших глубинах – это задел на будущее. В результате в 2018 году провели большой комплекс таких работ. И в этом году у нас согласованы подобные экспедиции. Согласованы и проведены исследования жизни лососей в зимний период на НИС «Профессор Кагановский», а также предстоящая этим летом экспедиция по изучению миграции лососей в российские воды, трансарктический переход и другие.

РЫБА В АРКТИКЕ ЖДЕТ НАУКУ

– В апреле вы вернулись из Архангельска – с конференции, посвященной промыслу в Арктике . Каковы главные, по вашему мнению, итоги этой встречи?

– Мировое научное сообщество понимает, что рыбные ресурсы в Арктике есть, что они достаточно большие и разнообразные. Эти запасы необходимо исследовать и, конечно, в определенной мере эксплуатировать.

– В дальневосточной части Арктики намечаются новые исследования?

– Собственно, конференция была посвящена предотвращению ННН-промысла в открытой части Северного Ледовитого океана – за пределами исключительных экономических зон. Если говорить о национальных программах работ в морях Северного Ледовитого океана, прилегающих к территории РФ, то в этом году мы продолжим исследования Чукотского моря (мы вели их в прошлом и позапрошлом годах). Кроме того, будут исследованы моря Лаптевых, Восточно-Сибирское, после чего судно перейдет в западный сектор Арктики для исследований в Карском и Баренцевом морях, а закончит экспедицию в Мурманске. Это будет мультиэкспедиция с участием сотрудников ПИНРО, ТИНРО, КамчатНИРО, ВНИРО, РАН и, возможно, Росгидромета. Причем этот рейс будет проходить согласованно с экспедицией на НИС РАН «Мстислав Келдыш» в западном секторе Арктики. Совместными усилиями, я уверен, мы получим уникальный материал. Арктика – большая, вопросов по ней у науки огромное количество, и работы хватит всем.

РАСШИРИТЬ РЕСУРСНУЮ БАЗУ

– Вероятно главный вопрос рыбаков к отраслевой науке: за счет чего отечественный рыбохозяйственный комплекс может расширить ресурсную базу?

– Для начала отметим, что даже существующая ресурсная база пока не эксплуатируется на 100% и имеет резерв. Это кальмар и другие головоногие моллюски, донные и пелагические виды рыб. Понятно, что более эффективная эксплуатация этих ресурсов связана с повышением интенсивности локальных промыслов.

В крупном масштабе, конечно, самые большие перспективы мы видим в росте запасов сардины и скумбрии. Это явление мы наблюдаем третий год на Курилах, в течение ближайших лет, я думаю, мы это явно увидим и в Японском море. Происходит рост запасов сельди южных популяций. Это и сахалино-хоккайдское стадо, и пока не очень явный, а скорее намечающийся рост популяции сельди залива Петра Великого. Поэтому резервы есть. Не надо забывать, конечно, и о глубоководных видах.

– Как раз про них я хотел спросить. Как продвигаются исследования в рамках программы «Глубоководный пояс дальневосточных морей» ?

– Надо признать, что даже с учетом наших сегодняшних усилий по исследованию глубоководных видов мы знаем, как мне кажется, лишь 20-25% из того, что реально происходит на глубинах более 700 м. Исследования прошлого года, которые мы проводили на НИС и на промысловых судах, показали, что существуют участки для промысла глубоководных видов, о которых никто раньше не знал. Перспективны в первую очередь ресурсы макруруса и глубоководных крабов.

Мы пока считаем, что находимся в начале исследований. Совместнаяпрограмма «Глубоководный пояс дальневосточных морей», которую в 2018 году анонсировали на коллегии Росрыболовства, будет продолжена и в текущем году. В этом году НИС «Профессор Кагановский» уже провело исследования в открытых водах – на Северо-Западном и Гавайском подводных хребтах. В июне туда отправится большая экспедиция РАН на НИС «Академик Лаврентьев» с сотрудниками ТИНРО на борту. Будут исследованы ресурсы и глубоководного района вблизи Владивостока – Гамовского каньона.

Мы не рассчитываем на быстрые результаты, но если вести исследования системно, представляя себе итоговое назначение, – не только пищевая продукция, но и биологическое сырье, и лекарственные препараты, – то в течение обозримого будущего, пяти-десяти лет, эти ресурсы станут нам понятны и доступны для рационального использования.

ПОДЗОНА ПРИМОРЬЕ ДОЖДАЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЙ

– ТИНРО проводит долгожданную серию экспедиций по исследованию ресурсов подзоны Приморье . У рыбаков Приморского края есть основания надеяться на расширение ресурсной базы? Если да, то по каким объектам?

– В настоящее время в подзоне Приморье работают два НИС – «Владимир Сафонов» и «Зодиак». Мы исследуем ресурс минтая, провели впервые за много лет серию работ по ихтиопланктонной съемке, будем ее повторять для того, чтобы восполнить утерянные данные, особенно по жизненным циклам минтая. Уже сейчас мы видим, что нерест идет, что популяция минтая в этом районе начала выходить из состояния глубокой депрессии. Положительную динамику видим в отношении трески. Исходя из базовых изменений окружающей среды и фоновых условий, мы ожидаем роста численности терпугов. Зафиксировали появление как минимум одного урожайного поколения сельди залива Петра Великого. Много лет промысел сельди здесь был под запретом, сейчас она разрешена только для любительского лова.

ЦЕНТР НА ПОПОВА НАЧНЕТ РАБОТУ

– На 2019 год анонсировали начало работы инновационного научно-производственного центра марикультуры ТИНРО на острове Попова . Планы не изменились?

– Мы находимся на финальной стадии ввода центра в эксплуатацию. Надо понимать, что это сложное инженерное сооружение с большим количеством различной техники. Нельзя это разом запустить, просто нажав на кнопку. Необходима тонкая настройка всех процессов и всего оборудования. Задача выполняется, и мы рассчитываем, что в текущем году центр заработает.

– А какие задачи у этого центра?

– С точки зрения рыбохозяйственной науки – отработка новых методологий получения посадочного материала в заводских условиях в больших объемах, исследования биологических особенностей двустворчатых моллюсков, ламинарий и других водорослей, отработка технологий переработки ВБР, в том числе с акцентом на водорослевые хозяйства и так далее. До этого времени не было единого центра отработки методологий марикультурных хозяйств. Каждый институт работал сам по себе в рамках небольших лабораторий и аквариальных. Научные эксперименты проводились на базе предприятий. Мы, безусловно, благодарны тем предприятиям, с которыми ведем долгосрочное сотрудничество, но иногда циклы экспериментальных работ и производства не совпадали и мы не могли провести исследования, необходимые для повышения эффективности марикультурных хозяйств.

Центр на острове Попова предоставит возможность заинтересованным организациям отрабатывать схемы, методы и методологии в области марикультуры. В прошлом году мы провели здесь совместные с центром компетенции «Моринформсистема-АГАТ» испытания беспилотного судна-спасателя. В этом году планируем провести испытания новой разработки, фиксирующей перемещения морских животных и аквалангистов под водой. Она позволит автоматизировать систему наблюдения за морскими донными плантациями.

Мы не настаиваем, чтобы этот центр работал исключительно в интересах отраслевой науки. Его можно будет использовать и для обучения студентов Дальрыбвтуза и ДВФУ, и для исследований наших коллег из РАН. В феврале прошлого года при обсуждении КЦП «Наука» такое приглашение было сделано. Ведь у нас пересекающиеся задачи. Возможно, мы расходимся в понимании конечного итога нашей работы, но задачи одни.

НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

– Считаете ли вы перспективным для отраслевой науки такое направление исследований, как экономика рыбохозяйственного комплекса? Почему у нас почти нет ведомственных исследований на эту тематику?

– Много лет назад, еще в 1990-е годы, лаборатория экономики была одной самых крупных в ТИНРО. Но потом исследовательские работы на этом направлении были свернуты по ряду причин – отсутствие интереса, ресурсов, кадров. Наверно, имело место недопонимание важности таких работ на уровне не отдельных, пусть даже крупных, предприятий, а на уровне всей отрасли.

В текущем году нам удалось восстановить это направление и фактически заново сформировать, пусть пока небольшой, коллектив в ТИНРО и ВНИРО. Я думаю, государству, ведомству важно понимать, насколько эффективно работает рыбохозяйственный комплекс.

КРИЛЬ И МОРМЛЕКИ – НА ПЕРСПЕКТИВУ

– Перспективен ли возврат к промысловым объектам, которые некогда добывались в больших масштабах, но потом по разным причинам были оставлены или почти оставлены российскими рыбаками – я имею в виду некоторых морских млекопитающих и криль?

– В случае с крилем Россия никуда не ушла, она является полноправным членом АНТКОМ и имеет доступ к этому ресурсу. Наша страна силами двух судов проводит комплексные исследования в атлантическом секторе Антарктиды. Одно судно принадлежит рыбохозяйственной науке, второе – РАН. Они проведут исследования ресурсов, включая криль, в этом районе. В том числе пройдет эхоинтеграционная съемка. Последняя такая съемка здесь проводилась в середине «нулевых» годов российским судном. В текущем году предстоят достаточно масштабные исследования, поэтому неправильно говорить, что мы об этом районе забыли и ушли.

Да, на повестке стоит вопрос рентабельности и предпринимательских рисков при освоении криля, но Россия по этому промысловому объекту работает, в том числе ведет научную деятельность. А научная деятельность – одна из основ нашего закрепления в международных отраслевых организациях.

Что касается морских животных, опять-таки, не совсем с вами согласен. В Магадане восстановлена добыча лахтака, акибы, ларги с дальнейшей переработкой в готовую продукцию. Конечно, объемы значительно отличаются от объемов времен СССР, но это определяется экономическими условиями.

– Я слышал такое мнение, что одной из причин снижения промысла криля стало отсутствие технологий его длительного хранения. Популярная паста «Океан», которую изготовляли из криля в советское время, относилась к особо скоропортящимся продуктам…

– Технологии обработки и хранения не стоят на месте. Могли ли мы 20 лет назад думать, что сайру в новых условиях можно будет хранить до 9 месяцев? При старой технологии замораживания – навалом, в больших мешках, без специальных техник – даже при очень низкой температуре заморозки все равно довольно быстро начинались процессы разрушения. Но в настоящее время благодаря штучной шоковой заморозке, специальной упаковке и так далее хранить сайру можно долго без потери качества сырья. Поэтому, я думаю, при сегодняшних технологиях с крилем вопрос бы не стоял так остро.

КАК КЛИМАТ ВЛИЯЕТ НА ЗАПАСЫ

– Как отразятся климатические изменения – потепление – на основных промысловых ресурсах дальневосточных морей?

– Они уже отражаются. В частности, мы наблюдаем это в миграции сардины и скумбрии к побережью Южных Курил. Отражаются в изменении районов промысла тихоокеанского кальмара в Японском море, который сейчас добывается в районе острова Монерон. Сказывается на более длительном сроке промысла трески в Беринговом море. Отражаются и на районах скоплений сайки в Чукотском море, – она смещается на север, а на ее место заходит минтай.

Так что эти процессы идут. Насколько они будут длительными и насколько явными – зависит от ответа на самый главный вопрос: находимся ли мы сейчас в периоде абсолютного потепления, либо мы находимся внутри климатического цикла и переходим к периоду похолодания. Во втором случае то, что мы наблюдаем по миграциям промысловых видов, – это отложенная реакция объектов животного мира на изменение фоновой ситуации. Над этим вопросом работают климатологи, и я надеюсь, что ответ мы рано или поздно получим.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Май 2019 г.