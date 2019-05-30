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Рыбный промысел в Астраханской области. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбаки в плюсе, нерест в минусе

Рыбаки Волго-Каспийского региона подвели итоги весенней путины. Вылов составил 27,4 тыс. тонн. По оценкам науки, освоение по большинству видов – на хорошем уровне, но по воспроизводству рыбных запасов перспективы не радужные.

По итогам весенней путины, завершившейся в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского бассейна 21 мая, вылов полупроходных и речных рыб составил 27,4 тыс. тонн – почти на 6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 г. Как рассказали Fishnews в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО (КаспНИРХ), квоты в целом освоены на хорошем уровне – 41,6%. Это выше, чем в прошлом году, в том числе по таким важным объектам промысла, как вобла, лещ, сазан и сом, и соответствует биологическим циклам рыб.

Наибольшую долю вылова (90%) традиционно обеспечили предприятия Астраханской области (Волго-Каспийский и Северо-Каспийский подрайоны), где сложились благоприятные условия для весеннего промысла.Температуры воды практически всю путину превышала аналогичные показатели прошлого года. Это способствовало образованию высоких концентраций и заходу полупроходных рыб из мелководных участков моря в речную зону на нерест. Эффективному лову в реке помогали низкие объемы половодья и меньшие глубины.

В уловах весенней путины преобладал лещ (30%) и другие пресноводные виды, в том числе красноперка и карась. По данным КаспНИРХ, из всех полупроходных и речных рыб именно лещ сейчас является самым массовым видом. Причин тому несколько – это и вступление в промысел среднеурожайных поколений 2013 и 2016 гг., и хорошие гидрометеорологические условия весны.

По сравнению с прошлым годом астраханские предприятия в 1,7 раза увеличили вылов судака. Удачно сложился сезон и для сома и щуки. Промысел полупроходных и речных видов рыб возобновится с 11 сентября в осеннюю путину.

Тревожными факторами, по мнению ученых, являются низкие объемы половодья в 2019 г. и стремительный сход воды с нерестилищ. Это крайне негативно отразится на эффективности воспроизводства воблы, леща, сазана и нанесет значительныйущерб рыбному хозяйству региона, считают в КаспНИРХ.

Fishnews

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