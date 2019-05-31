От эквадорской креветки ждут уточнения «возраста»
В Ленинградской области сотрудники Россельхознадзора задержали почти 20 тонн варено-мороженой креветки из Эквадора. Причиной стало несоответствие даты производства на коробках с товаром и в ветсертификате.
Нарушение выявили в ходе ветеринарно-санитарного контроля в порту Усть-Луга. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, морепродукты прибыли теплоходом из города Гуаякиль.
Должностные лица ведомства составили протоколы об административном правонарушении. Дальнейшее движение груза приостановлено до предоставления разъяснений ветеринарной службой Эквадора.
Fishnews