31 мая 2019 года

Пруды для рыбоводов Ростовской области ищут ученые

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) завершили комплексную экспедицию в Ростовской области, обследовав 25 водоемов. Специалисты оценивали их продуктивность для товарной аквакультуры.

Работы велись в Волгодонском, Цимлянском, Морозовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Советском, Тарасовском, Милютинском, Обливском, Каменском, Тацинском, Белокалитвинском и Усть-Донецком районах. Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, детально обследовали два озера, 23 русловых и балочных пруда. Проводились гидрологические, гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические исследования. Главной целью было изучение среды обитания и биологической продуктивности водоемов.

Продолжавшиеся 12 дней исследования стали базисными. Затем эксперты проведут оценку межсезонной изменчивости водного и биологического режимов водоемов, их рыбохозяйственного значения.

Fishnews