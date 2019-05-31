31 мая 2019 года

«Норебо» предложила избавить поправки по инвестквотам от лишних барьеров

Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство подготовили изменения по инструменту инвестиционных квот. Бизнес направляет свои предложения по доработке проекта.

В мае Минсельхоз разместил для обсуждения проект постановления, призванный сделать инструмент инвестиционных квот более эффективным. Изменения, учитывающие практику, – позитивный шаг, однако проект еще нуждается в доработке, отметили рыбопромышленники. Fishnews публикует предложения, подготовленные группой «Норебо» (ее структуры также участвуют в программе).

В согласовании изменений – разумная простота

Регулятор предложил механизм внесения изменений в инвестиционный проект, Предусматривается либо разрешительный порядок для существенных изменений, либо уведомительный – для остальных. В число существенных изменений, по мнению авторов поправок, целесообразно включить и замену отдельных элементов оборудования (аппаратов, машин) аналогами.

Предусматривается, что компания будет обращаться с заявлением о внесении существенных изменений и подтверждающими документами в Росрыболовство. Затем материалы будет рассматривать и оформлять заключение о возможности согласования или несогласования изменений рабочая группа при Комиссии по отбору инвестпроектов. Срок рассмотрения – в течение 10 рабочих дней. Дальнейшее решение будет принимать Комиссия по отбору инвестиционных проектов – на это также отводится максимальный период в 10 рабочих дней.

Риски. Включение в список существенных изменений замены «отдельных элементов оборудования (аппаратов, машин) аналогичными элементами оборудования» может фактически остановить реализацию инвестпроектов, ведь с комиссией придется согласовывать замену практически любого оборудования.

Само понятие «отдельные элементы оборудования (аппараты, машины)» – очень общее, в него можно включить неограниченный перечень оборудования. В результате комиссия будет не определять соответствие объекта инвестиций установленным правительствомтребованиям, а начнет указывать заказчику, какое техническое насыщение должно быть на судне или заводе.

Эксперты холдинга также напомнили о санкциях в отношении ОСК и крупных российских банков. В результате поставки ранее согласованного оснащения могут быть отменены, и инвесторам потребуется быстро искать замену.

Кроме того, в регламенте деятельности рабочей группы и комиссии нет четких и прозрачных критериев согласования замены отдельных элементов оборудования. Таким образом, создается коррупциогенный фактор.

Предложение. Логично было бы отнести замену отдельных элементов оборудования не к существенным изменениям, а просто к изменениям, для которых применяется уведомительный порядок. Это позволит более оперативно адаптировать инвестиционные проекты без ухудшения общих характеристик судна или завода. Планируется, что для внесения изменения в проект, которое не относятся к существенным, достаточно будет уведомить Росрыболовство и Минпромторг.

Риски. Проект относит к существенным изменениям «изменение производительности оборудования, предусмотренного инвестиционным проектом и подлежащего установке на объекте инвестиций». Эта формулировка общая и охватывает изменения любого оснащения. В то же время изменение производительности части оборудования может быть связано с применением более современных, энергосберегающих технологий, и никак не сказываться на выпуске рыбопродукции.

Предложение. Нужно отнести к существенным изменениям только изменение производительности оборудования, используемого для производства рыбопродукции.

Предупреждать об изменениях – в удобные сроки

Предусматривается, что в случае с изменениями, которые не относятся к существенным, компания должна уведомить Росрыболовство и Минпромторг не меньше чем за 30 дней до их внесения.

Риски. Столь заблаговременный срок – необоснованный, так как может потребоваться срочное изменение инвестиционного проекта. Соблюдение периода в 30 дней способно задержать реализацию инвестиционного проекта, что может повлечь изменение графика строительства.

Предложение. Разумно было бы сократить срок для уведомления до 10 рабочих дней.

Более гибкий подход к графику

У инвестора может появиться возможность изменить предельный срок выполнения этапа, указанный в графике строительства и ввода ‎в эксплуатацию или графике инвестиций и ввода в эксплуатацию без изменения общего срока реализации инвестиционного проекта – с уведомлением Росрыболовства и Минпромторга. Однако в проекте такое изменение допускается однократно.

Риски. Сейчас, в условиях санкций, могут возникать задержки как с поставками оборудования, так и с его установкой на строящихся судах. Таким образом, необходимость изменения сроков может возникать не единожды, причем по причинам, которые не зависят ни от заказчика, ни от подрядчика.

Предложение. Не нужно ограничивать количество изменений срока выполнения этапа при соблюдении общего срока реализации инвестиционного проекта.

Без лишних уточнений

Предлагается установить, что Росрыболовство распределяет инвестиционную квоту на основании решения Комиссии по отбору инвестпроектов. Та, в свою очередь, будет опираться на акт Минпромторга о соответствии объекта инвестиций характеристикам, которые указаны в договоре на доли, и инвестпроекту.

Риски. В проекте изменений дана следующая формулировка: «Акт о соответствии объекта инвестиций принимается Министерством промышленности и торговли РФ и представляется в комиссию в течение 20 календарных дней с момента получения от заявителя информации о регистрации имущественных прав и вводе в эксплуатацию объекта инвестиций в течение трех рабочих дней…».

Не понятно, с какого момента должен отсчитываться трехдневный срок и по какой причине он вводится. Также возникает вопрос о том, какие последствия возникают в случае пропуска этого трехдневного срока.

Предложение. Целесообразно оставить один общий срок в 20 календарных дней для подготовки акта и направления его в комиссию.

Fishnews