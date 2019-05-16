Новости
Министерство сельского хозяйства РФ

Минсельхоз подготовил изменения по инвестквотам

Министерство сельского хозяйства разместило для обсуждения проекты постановлений, призванные сделать инструмент инвестиционных квот более эффективным. Поправки разработаны по итогам заседания правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.

Проекты постановлений правительства, предусматривающие изменения по механизму инвестиционных квот, опубликованы на портале regulation.gov.ru. Поправки подготовлены по поручениям, которые дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Проблемы, связанные с реализацией программы инвестиционных квот, обсуждались на заседании правительственной подкомиссии, проходившем 19 марта во Владивостоке. Компании отрасли активно откликнулись на возможность воспользоваться механизмом, но практика сразу же поставила вопросы.

Предлагается предусмотреть, что Росрыболовство распределяет квоту добычи в инвестиционных целях по пользователям на основании решения комиссии по отбору инвестиционных проектов. Напомним, что в ее состав входят представители от Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства.

Планируется, что приказ о распределении будет выходить после получения положительного решения комиссии о выполнении обязательств заявителем, с которым заключен договор на долю квоты. При этом предполагается, что Минпромторг издаст специальный акт о соответствии объекта инвестиций характеристикам, указанным в договоре, и инвестиционному проекту. При этом комиссия на основании акта о соответствии объекта инвестиций сможет предоставлять инвестору срок для устранения несоответствий. Контроль за устранением несоответствий планируется закрепить за Министерством промышленности и торговли, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается предусмотреть возможность внесения изменений в инвестиционный проект. При этом должен соблюдаться ряд условий. Например, снижение заявленного объема инвестиций допускается не более чем на 10%; не должна уменьшаться производительность оборудования.

Как отмечено в пояснительной записке к проекту постановления, с даты заключения договоров на инвестквоты в Росрыболовство не раз поступали обращения компаний о внесении изменений в инвестпроекты – «от замены оборудования либо приобретения дополнительного оборудования и установки дополнительных производственных линий до замены генерального подрядчика и незначительных изменений характеристик объектов (размерений судов)». Указано, что в ряде случаев такие изменения не зависят от инвестора и их необходимость обусловлена объективными обстоятельства, причем угрозы для производственных показателей нет, а также речь может идти и об улучшении характеристик объектов инвестиций.

У инвестора может появиться возможность и единожды изменить сроки, указанные в графике строительства и ввода ‎в эксплуатацию или графике инвестиций и ввода в эксплуатацию без изменения общего срока реализации инвестиционного проекта – с уведомлением Росрыболовства и Минпромторга.

Еще один проект постановления, предложенный Минсельхозом, предусматривает увеличение долей инвестиционных квот под строительство мало- и среднетоннажных судов на Дальневосточном бассейне. Таким образом этот механизм предполагается сделать более востребованным.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Золотая рыбка Амура

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Все материалы

Крупным планом

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.