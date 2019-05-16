16 мая 2019 года

Минсельхоз подготовил изменения по инвестквотам

Министерство сельского хозяйства разместило для обсуждения проекты постановлений, призванные сделать инструмент инвестиционных квот более эффективным. Поправки разработаны по итогам заседания правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.

Проекты постановлений правительства, предусматривающие изменения по механизму инвестиционных квот, опубликованы на портале regulation.gov.ru. Поправки подготовлены по поручениям, которые дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Проблемы, связанные с реализацией программы инвестиционных квот, обсуждались на заседании правительственной подкомиссии, проходившем 19 марта во Владивостоке. Компании отрасли активно откликнулись на возможность воспользоваться механизмом, но практика сразу же поставила вопросы.

Предлагается предусмотреть, что Росрыболовство распределяет квоту добычи в инвестиционных целях по пользователям на основании решения комиссии по отбору инвестиционных проектов. Напомним, что в ее состав входят представители от Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства.

Планируется, что приказ о распределении будет выходить после получения положительного решения комиссии о выполнении обязательств заявителем, с которым заключен договор на долю квоты. При этом предполагается, что Минпромторг издаст специальный акт о соответствии объекта инвестиций характеристикам, указанным в договоре, и инвестиционному проекту. При этом комиссия на основании акта о соответствии объекта инвестиций сможет предоставлять инвестору срок для устранения несоответствий. Контроль за устранением несоответствий планируется закрепить за Министерством промышленности и торговли, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается предусмотреть возможность внесения изменений в инвестиционный проект. При этом должен соблюдаться ряд условий. Например, снижение заявленного объема инвестиций допускается не более чем на 10%; не должна уменьшаться производительность оборудования.

Как отмечено в пояснительной записке к проекту постановления, с даты заключения договоров на инвестквоты в Росрыболовство не раз поступали обращения компаний о внесении изменений в инвестпроекты – «от замены оборудования либо приобретения дополнительного оборудования и установки дополнительных производственных линий до замены генерального подрядчика и незначительных изменений характеристик объектов (размерений судов)». Указано, что в ряде случаев такие изменения не зависят от инвестора и их необходимость обусловлена объективными обстоятельства, причем угрозы для производственных показателей нет, а также речь может идти и об улучшении характеристик объектов инвестиций.

У инвестора может появиться возможность и единожды изменить сроки, указанные в графике строительства и ввода ‎в эксплуатацию или графике инвестиций и ввода в эксплуатацию без изменения общего срока реализации инвестиционного проекта – с уведомлением Росрыболовства и Минпромторга.

Еще один проект постановления, предложенный Минсельхозом, предусматривает увеличение долей инвестиционных квот под строительство мало- и среднетоннажных судов на Дальневосточном бассейне. Таким образом этот механизм предполагается сделать более востребованным.

Fishnews