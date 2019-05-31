31 мая 2019 года

Эндемиков Кроноцкого озера продолжат изучать

Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке и отечественных НИИ представили программы на полевой сезон 2019 г. В планах ученых – мониторинг популяции нерки и морских млекопитающих, а также эксперимент по созданию искусственных популяций гольцов и кокани.

На заседании научно-технического совета заповедника «Кроноцкий» специалисты поделились своими планами исследований. Одна из приоритетных задач - изучение ихтиофауны Кроноцкого озера. Там в ходе эволюции сформировалось разнообразие лососевых, аналогов которому нет в мире.

На сегодняшний день в озере выявлено восемь разных форм эндемичных гольцов и две - кокани (жилая форма нерки). Третий год подряд для исследования механизмов эволюции будут отбирать живую оплодотворенную икру. Ихтиологи планируют провести скрещивания разных форм лососевых рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника. В случае успеха эксперимента с созданием в лабораторных условиях искусственных популяций гольцов и кокани, аборигенных для Кроноцкого озера, можно будет внимательнее изучить обстоятельства их происхождения.

Ученые также продолжат многолетние, начатые еще в 1940 г., исследования анадромных рыб бассейна Курильского озера (преимущественно их половозрастной структуры, численности и кормовой базы). Сотрудники КамчатНИРО будут вести мониторинг состояния популяции нерки. Ее крупнейшее в Азии стадо воспроизводится в Курильском озере и реке Озерной на территории Южно-Камчатского заказника и нагуливается в Тихом океане.

В акваториях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника также пройдут ежегодные исследования морских млекопитающих. Особую важность для сохранения редких видов представляет мониторинг состояния популяций серых китов в бухте Ольга и сивучей на репродуктивном лежбище на Камне Козлова. Оба вида занесены в Красную книгу России.

Fishnews