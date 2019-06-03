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Восточное побережье Ханки. Фото из «Википедии»

Рыбу Ханки раскупили промысловики

Доли квот вылова в бассейне озера Ханка распределили на аукционе. Компании и индивидуальные предприниматели посостязались за лимиты горбушки, монгольского краснопера, щуки, толстолобиков, сома, сазана, коня, карася, верхогляда.

Аукцион организовало Приморское теруправление Росрыболовства 31 мая во Владивостоке. Как сообщает корреспондент Fishnews, всего было разыграно 18 лотов.

Согласно протоколу торгов, большинство крупных долей квот приобрело ООО «Эбису». Компания выиграла лимиты карася (44,215%), коня (55,919%), монгольского краснопера (41,468%), сазана жилой формы (41,013%), сома (52,488%), толстолобиков (39,666%) и щуки (36,893%).

Кроме того, по итогам аукциона ООО «Горизонт» получает право добывать горбушку (20,6%), индивидуальный предприниматель Галина Овсяницкая – верхогляда (33,559%).

Остальные выставленные на аукцион доли квот были менее 0,5%. «Горизонт» выиграл небольшие объемы монгольского краснопера и коня, ИП Александр Власко – щуки и сазана, ИП Галина Овсяницкая – толстолобиков, ИП Виктор Поздняков – сома, карася и верхогляда, ИП Максим Правдюков – коня.

Fishnews

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НазадМетки: владивостокросрыболовство
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