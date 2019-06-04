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Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей Коргун

Сергей Коргун: Важно создать для судна слаженную команду

При найме работников на рыбный промысел профессионализм соискателя в приоритете, но важно обращать внимание и на человеческие качества, отмечает начальник кадровой службы «Океанрыбфлота» Сергей Коргун.

«Кадровая служба – одно из важнейших подразделений в «Океанрыбфлоте», - подчеркнул Сергей Коргун в интервью Fishnews. - Наша задача – отбирать претендентов, обеспечивая флот компании только лучшими специалистами. Люди знают «Океанрыбфлот», доверяют ему и вполне оправданно считают, что для трудоустройства у нас нужно пройти серьезный отбор. Такой фильтр необходим, поскольку суда в море могут быть оснащены самым сложным и эффективным оборудованием, но оно само по себе не будет работать. Нужен персонал, грамотно обслуживающий это оборудование и соблюдающий производственную дисциплину».

По словам начальника кадровой службы, при подборе сотрудников в компании обязательно смотрят, работал ли претендент у них раньше и если да, то как он себя зарекомендовал. «Если человек у нас не работал – изучаем его резюме, собираем информацию от тех организаций, в которых он трудился, - рассказал Сергей Коргун. - Кроме того, мы растим собственные кадры. Поэтому когда к нам для набора экипажей обращаются капитаны или начальники судовых кадровых служб «Океанрыбфлота», мы уже готовы дать им рекомендации в отношении тех или иных претендентов».

В первую очередь при трудоустройстве оцениваются деловые качества соискателя. «Все-таки мы отправляем его на судно не с кем-то дружить, а работать, - подчеркнул собеседник Fishnews. - Принципиально важно, хороший ли он специалист. В то же время при работе в море важен морально-психологический климат в экипаже: люди должны ужиться, чтобы работать слаженно и без скандалов. Поэтому мы смотрим и на человеческие качества соискателей. Далеко не всегда хороший специалист является уживчивым человеком, это осложняет нашу задачу».

У «Океанрыбфлота» в море, по словам Сергея Коргуна, работают 14 промысловых судов с экипажами по 96-98 человек и 4 транспорта с экипажами по 24-25 человек. Плюс маломерный вспомогательный флот. Таким образом, на промысле одновременно находится около 1500 работающих плюс-минус 100 человек. Экипажи сменяются весной, когда на суда направляют и снимают с них от 960 до 1000 человек (в разные годы по-разному). В последующие месяцы происходит своеобразная фильтрация. Тех, кто не смог влиться в коллектив, либо заболел, либо не намерен продолжать работать по каким-то другим причинам, меняют.

«За осень экипаж срабатывается окончательно, и в зиму – самый ответственный и сложный период – на судне трудится спаянный коллектив, хорошо освоивший оборудование», - резюмировал начальник кадровой службы.

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