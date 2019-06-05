05 июня 2019 года

Контрабандную ауху обнаружили на китайском теплоходе

16 особей «краснокнижного» китайского окуня (аухи) сотрудники таможни изъяли у членов экипажа пассажирского судна. Теплоход готовился к отправке по Амуру из Хабаровска в город Фуюань.

Общий вес деликатеса составил 24 кг, рыба была свежей, некоторые особи оказались с икрой. Полиэтиленовые мешки с ценным биоресурсом нашли среди личных вещей пятерых членов команды, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Рыбу и материалы по делу таможенники передали сотрудникам Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для дальнейшего разбирательства.

Fishnews