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«Краснокнижную» ауху нашли у членов экипажа китайского теплохода. Фото пресс-службы ДВТУ

Контрабандную ауху обнаружили на китайском теплоходе

16 особей «краснокнижного» китайского окуня (аухи) сотрудники таможни изъяли у членов экипажа пассажирского судна. Теплоход готовился к отправке по Амуру из Хабаровска в город Фуюань.

Общий вес деликатеса составил 24 кг, рыба была свежей, некоторые особи оказались с икрой. Полиэтиленовые мешки с ценным биоресурсом нашли среди личных вещей пятерых членов команды, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Рыбу и материалы по делу таможенники передали сотрудникам Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для дальнейшего разбирательства.

Fishnews

  • «Краснокнижную» ауху нашли у членов экипажа китайского теплохода. Фото пресс-службы ДВТУ
  • «Краснокнижную» ауху нашли у членов экипажа китайского теплохода. Фото пресс-службы ДВТУ
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