Контрабандную ауху обнаружили на китайском теплоходе
16 особей «краснокнижного» китайского окуня (аухи) сотрудники таможни изъяли у членов экипажа пассажирского судна. Теплоход готовился к отправке по Амуру из Хабаровска в город Фуюань.
Общий вес деликатеса составил 24 кг, рыба была свежей, некоторые особи оказались с икрой. Полиэтиленовые мешки с ценным биоресурсом нашли среди личных вещей пятерых членов команды, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
Рыбу и материалы по делу таможенники передали сотрудникам Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для дальнейшего разбирательства.
Fishnews