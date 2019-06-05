05 июня 2019 года

Лососевые реки Сахалина оценили высоко

В Сахалинской области на аукционе разыграли шесть участков для пастбищного лососеводства. В общей сложности за РВУ предложили более 1 млрд рублей.

Аукцион проходил в Южно-Сахалинске с 22 апреля по 4 июня. Разыгрывались шесть участков на реках Сахалина для пастбищного выращивания молоди кеты и горбуши.

Согласно протоколу торгов, пять лотов – РВУ в Корсаковском районе – выиграло ООО «РД». Так, за реку Ягодку оно предложило более 60 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Реку Мордвинку компания оценила почти в 52,6 млн рублей. Реку Айруп с одноименными протокой и озером – в сумму свыше 302 млн рублей.

Четвертый участок занимает реки Шпаковку и Наку, а также приустьевой участок озера Тунайча. «РД» выиграла РВУ, предложив более чем 115,4 млн рублей.

Пятый РВУ расположен частично на реке Комиссаровке, частично – на озере Тунайча. За этот участок компания предложила свыше 480,1 млн рублей.

Шестым лотом разыгрывался двухкилометровый участок реки Горной. Его выиграло ООО «Рыбак»: предложенная им максимальная цена составила 30 тыс. рублей.

Fishnews