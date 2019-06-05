05 июня 2019 года

«Лососевый» репортаж принес награду Fishnews

Одним из победителей природоохранного конкурса журналистики «Живая тайга» стал выпускающий редактор «Фишньюс» Алексей Середа. Он получит приз за репортаж о проблемах сохранения лосося в Приморском крае.

WWF России, Центр «Амурский тигр» и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока уже 13 лет подряд проводят конкурс «Живая тайга» для журналистов пяти регионов бассейна Амура. Таким образом через СМИ привлекают общественное внимание к сохранению природы, работе заповедников и нацпарков, государственного охотнадзора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, в этом году в конкурсе участвовало 58 штатных и нештатных сотрудников 32 средств массовой информации, а также трех некоммерческих интернет-проектов. Жюри рассмотрело 170 материалов: 126 печатных публикаций и сообщений информационных агентств, 39 телесюжетов, 5 документальных фильмов, 6 радиопередач.

Итоги конкурса объявили 5 июня, во Всемирный день окружающий среды – российский День эколога. В номинации «Страна дикого лосося» в число победителей вошел выпускающий редактор интернет-портала Fishnews Алексей Середа. Он получит приз – художественно выкованный женьшень – за репортаж «На кого надеяться лососю Приморья». Статья о проблемах браконьерства и восстановления рыбных запасов была опубликована на сайте Fishnews и в газете «Fishnews Дайджест». С работой инспекторов и рыбоводов корреспонденту помогли познакомиться сотрудники Приморского теруправления Росрыболовства.

«Безусловно, приятно, что жюри высоко оценило мой репортаж, – прокомментировал Алексей Середа. – Ведь вопросы защиты красной рыбы в нашем регионе стоят очень остро. Конечно, хочется донести до максимально большого количества людей, до широкой общественности рассказы о важности борьбы с браконьерством, о тяжелом и ответственном труде рыбоохраны и лососеводов».

Всего победителям вручат 12 «Женьшеней» и 4 приза «Надежда «Живой тайги». А вот Гран-при подождет своего обладателя до следующего года.

Традиционно главным объединяющим мероприятием для победителей, лауреатов и дипломантов конкурса станет Школа экологической журналистики «Живая тайга», которая состоится в начале июля на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же, на берегу Японского моря, пройдет церемония вручения призов и дипломов «Живой тайги».

Fishnews