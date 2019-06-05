Новости
Выпускающий редактор интернет-портала Fishnews Алексей СЕРЕДА принял участие в рыбоохранных рейдах в октябре прошлого года

«Лососевый» репортаж принес награду Fishnews

Одним из победителей природоохранного конкурса журналистики «Живая тайга» стал выпускающий редактор «Фишньюс» Алексей Середа. Он получит приз за репортаж о проблемах сохранения лосося в Приморском крае.

WWF России, Центр «Амурский тигр» и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока уже 13 лет подряд проводят конкурс «Живая тайга» для журналистов пяти регионов бассейна Амура. Таким образом через СМИ привлекают общественное внимание к сохранению природы, работе заповедников и нацпарков, государственного охотнадзора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, в этом году в конкурсе участвовало 58 штатных и нештатных сотрудников 32 средств массовой информации, а также трех некоммерческих интернет-проектов. Жюри рассмотрело 170 материалов: 126 печатных публикаций и сообщений информационных агентств, 39 телесюжетов, 5 документальных фильмов, 6 радиопередач.

Итоги конкурса объявили 5 июня, во Всемирный день окружающий среды – российский День эколога. В номинации «Страна дикого лосося» в число победителей вошел выпускающий редактор интернет-портала Fishnews Алексей Середа. Он получит приз – художественно выкованный женьшень – за репортаж «На кого надеяться лососю Приморья». Статья о проблемах браконьерства и восстановления рыбных запасов была опубликована на сайте Fishnews и в газете «Fishnews Дайджест». С работой инспекторов и рыбоводов корреспонденту помогли познакомиться сотрудники Приморского теруправления Росрыболовства.

«Безусловно, приятно, что жюри высоко оценило мой репортаж, – прокомментировал Алексей Середа. – Ведь вопросы защиты красной рыбы в нашем регионе стоят очень остро. Конечно, хочется донести до максимально большого количества людей, до широкой общественности рассказы о важности борьбы с браконьерством, о тяжелом и ответственном труде рыбоохраны и лососеводов».

Всего победителям вручат 12 «Женьшеней» и 4 приза «Надежда «Живой тайги». А вот Гран-при подождет своего обладателя до следующего года.

Традиционно главным объединяющим мероприятием для победителей, лауреатов и дипломантов конкурса станет Школа экологической журналистики «Живая тайга», которая состоится в начале июля на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же, на берегу Японского моря, пройдет церемония вручения призов и дипломов «Живой тайги».

Fishnews

  • Выпускающий редактор интернет-портала Fishnews Алексей СЕРЕДА принял участие в рыбоохранных рейдах в октябре прошлого года
  • Победителям конкурса вручат призы – художественно выкованные женьшени. Фото Александра Хитрова
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: браконьерстводальний востоклососьросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

    Алексей БАЙТАЛЮК

    Системные исследования сделают ресурсы доступнее

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Все интервью

    Личное мнение

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

    Сергей КОРГУН

    Важно создать для судна слаженную команду

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Под «филейную перестройку» на Севере не хватает сырья

    Все материалы

    Крупным планом

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    «Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

    «Антей» видит будущее за иваси

    Все материалы

    События

    Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Брюссель как поле для новинок

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.