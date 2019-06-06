06 июня 2019 года

Россия и Китай займутся Арктикой вместе

Российско-китайское заявление о развитии партнерских отношений предусматривает усиление сотрудничества в Арктическом регионе. Обе страны намерены активнее использовать судоходные маршруты, взаимодействовать в освоении ресурсов и сфере экологии.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. В Кремле состоялась встреча китайского лидера с президентом РФ. Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали совместное заявление «о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

В частности, стороны договорились содействовать российско-китайскому сотрудничеству в Арктике в интересах ее устойчивого развития, сообщает корреспондент Fishnews. Оба государства намерены расширять масштабы освоения и использования арктических судоходных маршрутов на основе прав и с учетом интересов прибрежного государства, а также взаимодействовать в таких областях, как инфраструктура, освоение ресурсов, туризм, экология и охрана окружающей среды в Арктическом регионе.

Согласно заявлению, Россия и КНР будут оказывать поддержку дальнейшему сотрудничеству в области полярных научных исследований, содействовать совместным арктическим экспедициям на НИСах и совместным исследовательским проектам в Арктике. Страны намерены продолжить российско-китайское взаимодействие в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Кроме того, государства планируют укреплять сотрудничество в области охраны трансграничных водных объектов, сохранения биоразнообразия, противодействия климатическим изменениям.

Также стороны договорились о развитии сотрудничества пограничных органов, углублении инвестиционного взаимодействия, расширении сотрудничества в сельском хозяйстве, в области транспорта и перевозок, укреплении торгово-экономического сотрудничества между регионами.

Россия и Китай намерены укреплять международное сотрудничество для совместного решения таких глобальных экологических проблем, как изменение климата и сокращение биологического разнообразия.

Fishnews