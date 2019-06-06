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Минсельхоз готовит законопроект о российском ветконтроле за экспортом продукции животного происхождения

Экспортный потенциал хотят поднять законом

Минсельхоз готовит законопроект о российском ветконтроле за поставками на внешние рынки продукции животного происхождения. Предполагается, что изменения помогут повысить доверие со стороны государств-импортеров и укрепить экспортный потенциал России.

Разработанный Минсельхозом проект закона размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Полное название документа – «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в части особенностей вывоза товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза».

Законопроект предусматривает, что вывоз подконтрольных товаров за пределы ЕАЭС будет производиться с объектов, которые Россельхознадзор признал соответствующими ветеринарным требованиям государства-импортера. Основанием для обследования такого объекта станет заявление его собственника или арендатора либо претензии со стороны государства-импортера. Информация о результатах обследований объектов, а также о временном ограничении экспорта с них подконтрольных товаров будет вноситься в федеральную государственную информационную систему.

В пояснительной записке указано, что законопроект предусматривает обеспечение обязательств Российской Федерации в ВТО. Кроме того, согласно национальному законодательству ряда государств-импортеров, продукция животного происхождения должна поставляться с аттестованных (обследованных) объектов. В частности, речь идет о нормах Азербайджана, Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Грузии, государств Евросоюза, Египта, Ирана, Ирака, Катара, КНР, Кубы, Саудовской Аравии, ОАЭ, Республики Корея, Сингапура, Турции, Японии.

При этом страна-импортер, убедившись в добросовестности государства-экспортера, может предоставить ему право самостоятельно обследовать предприятия для внесения в собственные реестры. Такой порядок уже согласован с Азербайджаном, Саудовской Аравией, ЕС (по отдельным видам подконтрольных товаров), Катаром, Ираном. В этом случае уменьшается время, необходимое для аттестации предприятий государством-импортером.

Fishnews

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