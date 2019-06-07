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Одной из первых иностранных компаний, вложившихся в аквакультуру королевства, может стать китайская Guangdong Evergreen Group. Фото Undercurrent News

Марикультуре Саудовской Аравии хотят помочь зарубежными деньгами

В законодательство Саудовской Аравии внесли поправки, позволяющие иностранным инвесторам создавать в королевстве аквакультурные хозяйства. Китайский бизнес уже собирается построить большой кластер на берегу Красного моря.

В Саудовской Аравии намерены потратить почти 3,5 млрд долларов на развитие собственной аквакультуры. Это направление – часть плана экономических реформ Vision 2030. Ожидается, что реализация программы поможет снизить нефтезависимость страны и диверсифицировать ее экономику.

Один из примеров успешного развития аквакультуры в королевстве – выращивание креветки. Ее главный экспортер – государственная компания National Aquaculture Group (NAQUA) – смог поднять производство этого морепродукта с почти нулевого уровня в 2013 г. до более чем 60 тыс. тонн в прошлом году, пишет британский портал Undercurrent News.

Теперь государство хочет пригласить иностранные компании вложить деньги в марикультуру, чтобы диверсифицировать растущую отрасль. Конечная цель саудовцев – довести к 2030 г. производство продукции рыбоводства до 600 тыс. тонн.

Одной из первых иностранных компаний, вложившихся в аквакультуру королевства, может стать китайская Guangdong Evergreen Group, сообщает корреспондент Fishnews. Инвестор планирует создать огромный комплекс площадью в 4 тыс. га недалеко от Джизана на берегу Красного моря. Похожий кластер Guangdong Evergreen Group уже построила в Египте. Примерная стоимость проекта может составить 300 млн долларов.

Прибрежье Саудовской Аравии считается одним из самых подходящих в мире для выращивания морской рыбы. Температура воды здесь варьируется в течение года от 28°С до 32°С. Кроме того, акватории не сильно загрязнены, поскольку у соседних стран – Джибути и Эритреи – отсутствует развитая промышленность.

Помимо креветки в королевстве выращивают баррамунди (латас) и сибаса (обыкновенного лаврака). Особенностью саудовской аквакультуры должна стать полная сертификация ферм по стандартам Best Aquaculture Practices. На сегодняшний день ее прошли 95% хозяйств.

Развитие марикультуры нужно государству не только для наращивания экспорта. К 2030 г. королевство планирует увеличивать потребление рыбы и морепродуктов на 7,4% в год, до 20 кг рыбы на душу населения.

Fishnews

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