07 июня 2019 года

На Сахалине – изменения по местам выгрузки уловов «прибрежки»

Правительство Сахалинской области внесло изменения в список мест выгрузки уловов прибрежного рыболовства и продукции, произведенной из таких уловов на судах.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступил в силу большой блок изменений законодательства по прибрежному рыболовству. Теперь при работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и продукция, произведенная из таких уловов на судах, должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде.

Определяют на своей территории места выгрузки органы госвласти прибрежных регионов. При этом требуется согласование органов федеральной службы безопасности.

На территории Сахалинской области места определены постановлением правительства региона от 20 декабря 2018 г. № 608.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановлением от 24 мая 2019 г. № 223 в основной документ внесены изменения. В перечень мест выгрузки включили морские порты Москальво, Шахтерск, морские терминалы Углегорск, Бошняково, Набиль.

Fishnews