10 июня 2019 года

Волжские раки и губка тоже пострадают от маловодья

Нынешнее маловодье на Волге крайне неудовлетворительно отразится на пополнении промысловых запасов раков, отметили в КаспНИРХ. По данным ученых, недостаток воды также приведет к сокращению популяций бадяги.

В половодье этого года в дельте Волги и в Волго-Ахтубинской пойме было залито только 60% нерестилищ раков, сообщили Fishnews в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО (КаспНИРХ).

«Учитывая, что массовый выклев личинок раков происходит в начале июня, а конец паводка пришелся на 26 мая, гидролого-гидрохимические параметры среды, сложившиеся весной 2019 г., следует признать крайне неудовлетворительными для естественного воспроизводства и пополнения запасов. Недостаточное половодье также приведет к сокращению ареала распространения бадяги и уменьшению ее запасов», - рассказали в институте.

Во внутренних водоемах Волго-Каспийского рыбохозяйственного подрайона обитают речные раки двух видов: типичный длиннопалый и каспийский длиннопалый. Пресноводная губка бадяга тоже представлена там двумя промысловыми видами: речной бадягой и озерной. Губка заготавливается для нужд косметологии и фармацевтики.

Из-за недостаточного притока воды и наихудшего варианта спецпопуска водохранилищ Волжско-Камского каскада нынешний год грозит стать одним из самых плохих для промысловых запасов бассейна.

Fishnews