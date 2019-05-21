21 мая 2019 года

Волжской рыбе нужно больше воды

По оценкам Росрыболовства, 2019 г. может стать одним из худших для рыбных запасов Волги. Объем и продолжительность сбросов воды в речную систему недостаточны для нормального нереста и выживаемости молоди.

Ситуацию с весенними попусками воды в Федеральном агентстве по рыболовству оценивают как крайне неблагоприятную. «Текущий год для Волги, мы считаем, будет, может, не катастрофичным, но очень близким к этому», - заявил журналистам замглавы ведомства Василий Соколов. Он напомнил, что об этой проблеме заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков докладывал президенту на совещании в Ахтубинске.

Пока худшим годом, по данным отраслевой науки, считается 2015-й. Как сообщает корреспондент Fishnews, специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО оценили ущерб для рыбных запасов от маловодья на уровне 12 тыс. тонн. Но текущий год может превзойти этот печальный рекорд. «Хотя по объемам попуски, например, в низовьях Волги прогнозируются немного больше, чем в 2015 году, продолжительность сброса намного короче, и в итоге нерест будет крайне слабым», - предупредил Василий Соколов.

По его словам, сравнение результатов выживаемости молоди в маловодном 2015 г. и в 2016 г., когда ситуация с половодьем была близка к оптимальной, показало огромную разницу. «Условно говоря, 90% выживаемости было в 2016 году и только 1,7% в 2015 году», - привел данные исследований замруководителя ФАР. - «В самом грубом приближении это тысячи тонн не выжившей рыбы».

Росрыболовство уже не раз заявляло, что межведомственная рабочая группа, регулирующая режимы работы водохранилищ Волжского-Камского каскадапри принятии решений почти не учитывает интересы рыбного хозяйства. В федеральном агентстве рассчитывают, что по итогам совещания в Ахтубинске будет дано поручение скорректировать этот механизм, чтобы с определенной периодичностью хотя бы в отдельные годы решения рабочей группы соответствовали рекомендациям рыбохозяйственной науки.

Fishnews