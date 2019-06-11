11 июня 2019 года

АзНИИРХ открыл сокровищницу научных материалов

В Ростове-на-Дону создали уникальный фонд для сохранения наследия рыбохозяйственной науки юга России. Каталоги насчитывают более 33 тыс. ценных материалов по ихтиологии, рыболовству, аквакультуре и другим направлениям.

Фонд справочной научной и научно-технической литературы Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) торжественно открыли 7 июня. На церемонии присутствовал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, фонд содержит 33 тыс. единиц: около 17 тыс. изданий, 9 тыс. журналов, 7 тыс. рукописей диссертаций, отчетов. Среди них немало редких книг XIX – начала XX вв. Сотрудники АзНИИРХ собрали ценные материалы по ихтиологии, рыболовству, рыбоводству, аквакультуре, гидробиологии, охране окружающей среды, океанологии, гидрологии, экологии и другим направлениям науки.

Фонд располагается в реконструированном просторном здании и оборудован вместительным читальным залом, помещениями и техникой для работы с материалами фонда в электронном виде.

Руководитель филиала Николай Господарев призвал ученых и студентов активно пользоваться материалами фонда, чтобы достижения прошлого стали подспорьем для новых научных работ и открытий.

Fishnews