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Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ знакомится с материалами фонда. Фото пресс-службы АзНИИРХ

АзНИИРХ открыл сокровищницу научных материалов

В Ростове-на-Дону создали уникальный фонд для сохранения наследия рыбохозяйственной науки юга России. Каталоги насчитывают более 33 тыс. ценных материалов по ихтиологии, рыболовству, аквакультуре и другим направлениям.

Фонд справочной научной и научно-технической литературы Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) торжественно открыли 7 июня. На церемонии присутствовал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, фонд содержит 33 тыс. единиц: около 17 тыс. изданий, 9 тыс. журналов, 7 тыс. рукописей диссертаций, отчетов. Среди них немало редких книг XIX – начала XX вв. Сотрудники АзНИИРХ собрали ценные материалы по ихтиологии, рыболовству, рыбоводству, аквакультуре, гидробиологии, охране окружающей среды, океанологии, гидрологии, экологии и другим направлениям науки.

Фонд располагается в реконструированном просторном здании и оборудован вместительным читальным залом, помещениями и техникой для работы с материалами фонда в электронном виде.

Руководитель филиала Николай Господарев призвал ученых и студентов активно пользоваться материалами фонда, чтобы достижения прошлого стали подспорьем для новых научных работ и открытий.

Fishnews

  • Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ знакомится с материалами фонда. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • В Ростове-на-Дону создали уникальный фонд для сохранения наследия рыбохозяйственной науки юга России. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • В Ростове-на-Дону создали уникальный фонд для сохранения наследия рыбохозяйственной науки юга России. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов перерезал красную ленточку перед входом в реконструированное здание фонда. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Фонд справочной научной и научно-технической литературы АзНИИРХ находится в реконструированном здании. Фото пресс-службы института
  • Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ знакомится с материалами фонда. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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