11 июня 2019 года

Для страхования «урожаев» аквакультуры утвердили методику

Опубликована методика определения страховой стоимости и размера утраты объектов товарной аквакультуры. Документ необходим для реализации механизма господдержки в этой сфере.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступил в силу федеральный закон о распространении господдержки сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру (товарное рыбоводство).

Приказом от 22 августа 2018 г. № 369 Минсельхоз утвердил перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры для сельхозстрахования с господдержкой. Правительство внесло необходимые изменения в правила проведения экспертизы, которая организуется при разногласиях между товаропроизводителем и страховщиком.

Очередным подзаконным актом стал приказ Минсельхоза - от 21 марта 2019 г. № 121 - об утверждении методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Как сообщает корреспондент Fishnews, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Методику будут использовать при заключении и исполнении договоров сельскохозяйственного страхования. Документ вступит в силу с 21 июня.

Fishnews