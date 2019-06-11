11 июня 2019 года

Приморье хочет больше полномочий в отношении своих ООПТ

Администрацию Приморья планируют наделить полномочиями по изменению границ и упразднению особо охраняемых природных территорий краевого значения. Если поправки примут депутаты региона, такие меры можно будет применять к 217 ООПТ общей площадью 434 тыс. га.

Соответствующую законодательную инициативу рассмотрел и одобрил для принятия в первом чтении комитет краевого заксобрания по продовольственной политике и природопользованию, сообщает корреспондент Fishnews. В настоящее время администрация Приморья имеет право только создавать особо охраняемые природные территории.

«Решения, которые были приняты нашими коллегами в 1980-х годах и ранее, когда ООПТ создавались, конечно, были значимыми и весомыми. Но сегодня не все эти территории «работают» и соответствуют тем целям, с которыми создавались», – подчеркнул председатель комитета Евгений Зотов.

Согласно предлагаемым поправкам, решения об изменении границ или упразднении ООПТ можно принимать, в том числе если расположенные там природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение либо были полностью разрушены в результате природного или антропогенного воздействия.

Напомним, что в акваториях некоторых памятников природы Приморья расположены участки под марикультуру. Например, в Хасанском районе, где из-за статуса вод работа некоторых хозяйств оказалась парализованной. Разбирательства по этому вопросу длились с 2017 г. и лишь недавно проблему удалось решить в пользу аквафермеров.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в общей сложности на территории Приморского края расположено 217 ООПТ регионального значения, из них один природный парк площадью 9,5 тыс. га, десять заказников общей площадью 372,2 тыс. га и 206 памятников природы общей площадью 52,6 тыс. га.

Fishnews