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Бухта Новгородская. Фото Романа Витязева

Минприроды пошло навстречу марикультуре Приморья

Министерство природных ресурсов России согласовало поправки администрации Приморского края, разрешающие заниматься аквакультурой на региональных ООПТ. Вопрос не могли урегулировать три года, все это время «замороженными» оставались около 80 тыс. га перспективных акваторий.

Проблемы у аквафермеров Приморья возникли весной 2017 г. – в Хасанском районе запретили высаживать молодь трепанга. Причиной стало «всплывшее» решение исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Документ объявляет памятниками природы, в частности, акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные воды в заливе Петра Великого. Решение не содержит прямого запрета на занятие аквакультурой в границах ООПТ, но запрещает промышленную эксплуатацию природных ресурсов и «другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов». При этом четкие границы памятников природы не установлены.

В результате в сложную ситуацию попали компании, участки которых оказались на акваториях ООПТ. Кроме того, оказались «замороженными» до 80 тыс. га акваторий, наиболее перспективных для создания новых РВУ. Аквафермеры не раз поднимали вопрос на совещаниях различного уровня и регулярно добивались поручений по решению проблем. Однако окончательное урегулирование вопроса затянулось на годы. Хотя отраслевая и академическая наука уверенно заявляла, что марикультура вреда природе не наносит, а бизнес бил тревогу: в бесхозных водах вовсю хозяйничали браконьеры.

Власти Приморья раз за разом направляли в Министерство природных ресурсов и экологии РФ проекты изменений в 991-е решение. На недавнем майском совещании в Минприроды предложенные краем поправки поддержали представители Росрыболовства, Минвостокразвития, Минсельхоза, пограничной службы, бизнеса, науки.

В начале июня министерство официально уведомило администрацию Приморского края о согласовании последних направленных регионом изменений, сообщает корреспондент Fishnews. Эта версия поправок, в частности, гласит, что «на территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах их охранных зон допускается осуществление аквакультуры (рыбоводства)».

«Здравый смысл наконец-то восторжествовал, - прокомментировал решение министерства председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. – Хочу отметить усилия, которые приложили для ввода перспективных акваторий в оборот вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Олег Кожемяко, региональный департамент рыбного хозяйства, краевой бизнес-омбудсмен Марина Шемилина. Подчеркну: конструктивную и консолидированную позицию по этой ситуации заняли практически все федеральные органы исполнительной власти. Ждем, что Приморский край получит новую площадку для качественного развития марикультуры и, соответственно, новую точку экономического роста».

Fishnews

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НазадМетки: аквакультурапалладаросрыболовство
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