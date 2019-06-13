13 июня 2019 года

Камчатской рыбоохране придут на помощь

Дополнительные силы рыбоохраны решено привлечь на Камчатку для защиты лососевых ресурсов. Первыми прибыли пять сотрудников Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. Всего планируется прикомандировать более 20 рыбинспекторов.

Госинспекторы из Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства приехали в Камчатский край, чтобы помочь коллегам во время лососевой путины.

До конца июня прибудет еще несколько сотрудников рыбоохраны из Северо-Западного и Западно-Каспийского ТУ Росрыболовства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления, всего в этом году в охранных мероприятиях примут участие 23 штатных сотрудника из других территориальных управлений.

Лососевая путина на Камчатке официально открылась 1 июня. Согласно первоначальному прогнозу науки, рыбаки смогут добыть более 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Fishnews