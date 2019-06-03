03 июня 2019 года

На Камчатке дан старт лососевой путине

На промысел лосося вышли рыбаки как восточного, так и западного побережья Камчатки. Стартовый прогноз вылова по региону – около 320 тыс. тонн.

С 1 июня добыча лосося открыта в Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском, Елизовском (в Кроноцком заливе и впадающих в него реках), а также в Тигильском районах Камчатского края, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Всего за период путины планируется добыть порядка 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей: первоначальный объем возможного вылова составляет порядка 170 тыс. тонн, а в резерве остается более 140 тыс. тонн, которые будут дополнительно распределены в ходе промысла в зависимости от подходов рыбы», - рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

В этом году основный промысел открывается на восточном побережье, но, по прогнозу, на Западной Камчатке будет освоен достаточно большой для нечетного года объем горбуши – 51 тыс. тонн.

«Напомню, что по практике прошлых лет основной вылов на восточном побережье начинается с середины июня. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. Также со стартом лососевой путины на реках и озерах, за исключением рек Паратунка и Авача (в Паратунке и Аваче этот вид рыболовства будет разрешен с 5 июля), открывается любительская и спортивная рыбалка удебными орудиями лова», –обратил внимание Андрей Здетоветский.

Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности страны. Лососевая путина-2018 стала рекордной за последнее столетие: камчатские рыбаки добыли порядка 490 тыс. тонн.

Fishnews