13 июня 2019 года

Скрытый минтай обошелся капитану в полмиллиона

В Камчатском крае капитан рыболовецкого судна осужден за сокрытие от учета более 8 тонн добытого минтая. Наказанием стал штраф в 500 тыс. рублей, приговор вступил в законную силу.

Приговор в первой инстанции вынес Петропавловск-Камчатский городской суд. Капитан РС «Отборный», принадлежащего ООО «Морозко», был осужден по части 3 статьи 256 УК РФ за незаконную добычу водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба, использованием служебного положения и применением самоходного транспортного плавающего средства.

В марте прошлого года экипаж судна добыл в Петропавловско-Командорской подзоне 39,7 тонны минтая и более 4,4 тонны других рыб (трески, камбалы, бычка). В промысловом журнале капитан намеренно указал недостоверные сведения о фактическом улове минтая, скрыв от учета 8,4 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. Экологический ущерб оценили в сумму свыше 1,9 млн рублей.

Защитник осужденного обжаловал приговор, требовал его отменить как незаконный и оправдать капитана. В апелляционной жалобе было указано, что недостоверные сведения по минтаю внесены в промысловую документацию ошибочно и непреднамеренно. С учетом мнения государственного обвинителя краевой суд отклонил доводы защиты. Приговор городского суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Fishnews