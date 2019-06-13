13 июня 2019 года

Рыбаки смогут добыть в Японском море больше мактры

Специалисты ТИНРО рекомендовали увеличить объемы возможного вылова мактры в подзоне Приморье. Промышленность активно осваивает запасы этого моллюска, отмечают ученые.

Корректировку рекомендованных объемов добычи мактры одобрил ученый совет Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Возможность увеличения вылова позволили обосновать съемки, проведенные в 2018 г. в подзоне Приморье (Японское море). Первоначальный прогноз на 2019 г. был основан на данных исследований, полученных в предыдущие годы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, в 2018 г. специалисты института расширили площадь исследований в заливе Петра Великого. Были выявлены ранее не изученные поселения мактры в Уссурийском заливе на площади 49 га. Общий запас мактры в исследованных районах подзоны Приморье составил около 1,1 тыс. тонн, промысловый – 0,9 тыс. тонн на площади 26,8 кв. км. Средние показатели плотности и биомассы составили 1,9 экз./кв. м и 81 г/кв. м соответственно. По словам заведующего лабораторией бентоса Виктора Надточего, наибольшие ресурсы мактры сосредоточены в юго-западной части залива Петра Великого. Результаты мониторинга разведанных скоплений в целом свидетельствуют об их стабильном состоянии.

В связи с новыми данными о состоянии поселений мактры ученые рекомендовали увеличить объемы рекомендуемого вылова на 13 тонн – с 50 до 63 тонн (7% от промыслового запаса).

К концу мая добыто свыше 40 тонн мактры – это 80,5% от первоначально рекомендованных объемов. По мнению специалистов, рекомендуемый вылов с учетом прибавки может быть освоен к середине июля.

Материалы, обосновывающие корректировку возможного вылова, рекомендовано направить во ВНИРО.

Fishnews