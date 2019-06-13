13 июня 2019 года

Кумже Каспия требуется больше поддержки

Ученые провели исследования каспийской кумжи. С учетом крайне низкого уровня запасов этого лосося, требуется наращивание объемов выпуска его молоди в море, подчеркнули специалисты.

Рыба стала редкой

Основные представители лососевых в Среднем и Южном Каспии – подвиды кумжи: каспийская, заходящая для размножения в реку Куру, и предкавказская, нерестящаяся в реке Терек. Из-за малой численности кумжа в морской период жизни редко попадается рыбакам. В период нерестовой миграции этот вид становится объектом браконьерства.

Мощное антропогенное воздействие (в основном – гидростроительство и орошаемое земледелие) практически полностью нарушило естественное воспроизводство каспийских лососей. Кроме того, на популяции кумжи негативно влияют незаконный вылов и загрязнение воды, отмечают в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО (КаспНИРХ).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, в пределах Терско-Каспийского подрайона естественное воспроизводство сохранилось лишь у пресноводной формы кумжи – ручьевой форели. Она нерестится в родниковых речках-притоках, протоках-рукавах основных горных рек с благоприятным гидрорежимом: высокая прозрачность воды, насыщенность кислородом и подходящий галечниковый субстрат.

Сейчас искусственное разведение является единственным способом сохранения популяций анадромных каспийских лососевых рыб, подчеркивают в КаспНИРХ. Этим занимаются Ардонский лососевый рыбоводный завод в Северной Осетии и Чегемский ЛРЗ в Кабардино-Балкарии. С 2010 г. молодь каспийского лосося выпускает также Приморский экспериментальный рыбоводный завод в Дагестане, но его общий объем выпуска, по данным института, не превосходит 1 млн разноразмерной молоди и личинок.

Что показали исследования

Сотрудники западно-каспийского отдела КаспНИРХ собрали данные на этих предприятиях, опросным методом у рыбаков, по материалам от правоохранительных органов. В ходе командировки по республикам Северного Кавказа получен материал по размерному и весовому составу молоди и производителей каспийского лосося на Ардонском и Чегемском ЛРЗ, образцы для генетического анализа. Также ученые провели биологический анализ шести лососей, изъятых у браконьеров пограничниками в устье Терека в конце апреля. У исследованных особей взяли образцы для генетического анализа.

Учитывая благоприятные гидрологические и кормовые условия Каспийского моря, крайне низкий уровень запасов кумжи, требуется наращивание объемов выпуска ее молоди в море, подчеркивают специалисты. Ученые обращают внимание, что важно не только использовать потенциал терских ЛРЗ по поддержанию и увеличению численности терского стада, но и восстановить популяции самурского и сулакского стад. Это необходимо сочетать с мерами по улучшению состояния водных объектов – мест обитания и нереста лосося, отмечают в КаспНИРХ.

Fishnews