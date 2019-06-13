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В «Ритейл Центре» представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с производителями. Фото предоставлено ESG

Для переговоров с сетями в Питере организуют специальную площадку

На главной рыбной выставке страны – Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге – откроют «Ритейл Центр». Представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с ведущими российскими и зарубежными производителями рыбопродукции.

III Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) пройдет в Северной столице 10-12 июля в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. На одной площадке соберутся представители всех областей рыбной промышленности – от вылова до доставки конечному потребителю. Планируется, что всего в экспозиции будут представлены порядка 350 компаний, из которых около 150 специализируются на добыче и переработке рыбы и морепродуктов. Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

В ассортиментном ряду экспонентов – живые, охлажденные, свежемороженые рыба и морепродукты, а также икра, пресервы, консервы и другая рыбопродукция высокой степени переработки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, бизнес-площадка «Ритейл Центр» будет полностью оборудована для комфортного проведения встреч и переговоров. Организаторы предоставляют торговым сетям возможность выбрать удобное время для работы на выставке, заранее указать категории интересующих товаров, обсудить детали контрактного производства.

«Ритейл Центр» будет работать 10 и 11 июля на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в павильоне F. Заявки принимаются до 17 июня, количество мест ограничено.

Fishnews

  • В «Ритейл Центре» представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с производителями. Фото предоставлено ESG
  • В «Ритейл Центре» представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с производителями. Фото предоставлено ESG
  • В «Ритейл Центре» представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с производителями. Фото предоставлено ESG
  • В «Ритейл Центре» представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с производителями. Фото предоставлено ESG
  • В «Ритейл Центре» представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с производителями. Фото предоставлено ESG
  • В «Ритейл Центре» представители торгово-розничных сетей смогут провести прямые переговоры с производителями. Фото предоставлено ESG
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