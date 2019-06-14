14 июня 2019 года

Сахалин принял очередные решения по путине

Областная комиссия по анадромным определила сроки и объемы добычи лососей на северо-западном и восточном побережьях Сахалина. Путина там откроется 1 июля.

Согласно протоколу комиссии, лов горбуши и кеты на северо-западном побережье острова от мыса Погиби до мыса Елизаветы продлится с 1 июля по 31 августа (сроки завершения добычи традиционно могут корректироваться в зависимости от фактических подходов рыбы). Здесь разрешено добыть 600 тонн горбуши и 2264 тонны кеты, сообщает корреспондент Fishnews.

На северо-восточном побережье от мыса Елизаветы до мыса Терпения «красная» путина будет проходить с 1 июля по 31 августа, на юго-восточном побережье от мыса Соймонова до мыса Свободный (исключая отрезки по 3 км в обе стороны от устья реки Найба) – с 1 июля по 5 сентября. В Восточно-Сахалинской подзоне разрешено добыть 6720 тонн горбуши.

«Анадромная» комиссия также определила места добычи и постановок ставных орудий лова, объемы вылова юридическим лицам и представителям КМНС, а также приняла решения по вопросам организации спортивного и любительского рыболовства.

Напомним, что в Сахалинской области, согласно первоначальному прогнозу науки, планируется добыть порядка 82 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основные объемы приходятся на Южные Курилы.

Fishnews