17 июня 2019 года

Рыбаки Таиланда решительно настроены на протест

Рыбаки Таиланда недовольны ужесточением регулирования промысла. Национальная ассоциация рыбопромышленников намерена провести акцию протеста в столице, если правительство проигнорирует выдвинутые требования.

От властей страны требуют пересмотра жесткого законодательства в отношении рыболовных траулеров и их экипажей. Президент Национальной ассоциации рыбопромышленников Таиланда Монгкол Сукчароэнкаха заявил, что «в случае, если законодательство не изменится, рыбаки придут в Бангкок и разобьют лагерь напротив Министерства сельского хозяйства».

По словам главы отраслевого объединения, ужесточение законодательства под давлением Евросоюза привело к нехватке рабочих рук в рыболовном секторе, заставив многих предпринимателей свернуть бизнес.

Члены ассоциации планируют провести общее собрание 28 июня на оптовом рынке морепродуктов «Талай Тай» (Talay Thai) в Самутсакхоне, пишет Bangkok Post. На повестке дня – проблемы, с которыми столкнулся тайский рыболовный бизнес в последние пять лет с тех пор, как власти начали вводить меры по борьбе с ННН-промыслом. Кроме того, рыбопромышленники намерены найти решения для накопившихся в отрасли проблем и представить правительству свои предложения.

Напомним, что 8 января Еврокомиссия вычеркнула Таиланд из списка стран, имеющих предупреждение из-за проблем в сфере рыболовства. ЕС признал существенный прогресс королевства в противодействии браконьерству.

Глава Департамента рыбного хозяйства Таиланда Адисорн Промтеп убежден, что реформы были необходимы, так как они принесут устойчивость в рыбную отрасль страны. Принятые меры нужны также для обеспечения прозрачности и прослеживаемости всех рыболовных процессов, отметил чиновник.

Департамент также разработал электронную систему «Единого окна рыболовства», сообщает корреспондент Fishnews. Эта система помогает рыбакам вести документооборот, связанный с новыми правилами промысла. По словам Адисорна Промтепа, теперь все продукты рыболовства получают регистрационный номер, по которому покупатели могут легко проверить – где, кем и когда были пойманы конкретная рыба или морепродукт.

Fishnews