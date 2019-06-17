17 июня 2019 года

Минсельхоз закрепил электронную подачу ССД

В новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрели возможность подачи судовых суточных донесений в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна утверждены приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. № 267. Документ вступил в силу с 17 июня.

Предусматривается, что капитан судна должен обеспечивать ежедневную передачу ССД одним из двух способов:

Первый – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью. Если по техническим причинам такая передача невозможна, то нужно воспользоваться другими доступными средствами и каналами связи, в том числе факсом, электронной почтой, телефоном, голосовой радиосвязью. Если подать донесение в форме электронного документа невозможно в течение 72 часов, капитан должен приостановить промысел и вернуться в порт для устранения неисправностей. При этом рыбаки должны известить территориальный орган Росрыболовства и ЦСМС.

Второй – с использованием иных доступных средств и каналов связи, в том числе факса, электронной почты, телефона, голосовой радиосвязи. Копии ССД, заверенные подписью капитана и судовой печатью (при ее наличии) должны храниться на судне в течение года с даты подачи донесения.

Для подачи ССД в электронном виде должен использоваться функционал электронного промыслового журнала, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

«Новая редакция правил рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне закрепляет использование программного комплекса ЭПЖ для передачи судовых суточных донесений в электронной форме. Это серьезный шаг к повсеместному внедрению ЭПЖ как ключевого инструмента для подачи ежедневной отчетности», – прокомментировал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Как отметили в пресс-службе, сейчас ЦСМС участвует в работе по согласованию объединенного законопроекта об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. «Для равномерного перехода на новую технологию подачи данных о рыбопромысловой деятельности Центр системы мониторинга рыболовства и связи предоставляет пользователям водных биоресурсов возможность заблаговременно приступить к эксплуатации программного комплекса ЭПЖ и передачи судовых суточных донесений в электронной форме без дублирования другими видами связи. Это позволит своевременно подготовить персонал, проверить работоспособность технических средств на своем судне и исключить возникающие ошибки», – заявили в Центре.

Fishnews