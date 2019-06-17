Новости
В новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрели возможность подачи судовых суточных донесений в форме электронного документа

Минсельхоз закрепил электронную подачу ССД

В новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрели возможность подачи судовых суточных донесений в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна утверждены приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. № 267. Документ вступил в силу с 17 июня.

Предусматривается, что капитан судна должен обеспечивать ежедневную передачу ССД одним из двух способов:

Первый – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью. Если по техническим причинам такая передача невозможна, то нужно воспользоваться другими доступными средствами и каналами связи, в том числе факсом, электронной почтой, телефоном, голосовой радиосвязью. Если подать донесение в форме электронного документа невозможно в течение 72 часов, капитан должен приостановить промысел и вернуться в порт для устранения неисправностей. При этом рыбаки должны известить территориальный орган Росрыболовства и ЦСМС.

Второй – с использованием иных доступных средств и каналов связи, в том числе факса, электронной почты, телефона, голосовой радиосвязи. Копии ССД, заверенные подписью капитана и судовой печатью (при ее наличии) должны храниться на судне в течение года с даты подачи донесения.

Для подачи ССД в электронном виде должен использоваться функционал электронного промыслового журнала, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

«Новая редакция правил рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне закрепляет использование программного комплекса ЭПЖ для передачи судовых суточных донесений в электронной форме. Это серьезный шаг к повсеместному внедрению ЭПЖ как ключевого инструмента для подачи ежедневной отчетности», – прокомментировал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Как отметили в пресс-службе, сейчас ЦСМС участвует в работе по согласованию объединенного законопроекта об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. «Для равномерного перехода на новую технологию подачи данных о рыбопромысловой деятельности Центр системы мониторинга рыболовства и связи предоставляет пользователям водных биоресурсов возможность заблаговременно приступить к эксплуатации программного комплекса ЭПЖ и передачи судовых суточных донесений в электронной форме без дублирования другими видами связи. Это позволит своевременно подготовить персонал, проверить работоспособность технических средств на своем судне и исключить возникающие ошибки», – заявили в Центре.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

Все материалы

События

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.