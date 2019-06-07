07 июня 2019 года

Дальний Восток будет рыбачить по новым правилам

Официально опубликованы новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Документ вступит в силу с 17 июня. Исключение – пункт 2 приказа, вступающий в силу с 1 января 2020 г.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна утверждены приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. № 267, сообщает корреспондент Fishnews.

Правила рыболовства решено было переиздать в связи со вступлением в силу большого блока изменений федерального закона о рыболовстве , а также выходом закона о любительской рыбалке .

В новых правилах, в частности, уточнены нормы по рыболовству с доставкой и выгрузкой уловов водных биоресурсов на берег в живом, свежем или охлажденном виде. В этом случае пользователю предоставляется выбор по учету добытого.

В прошлый раз правила рыболовства для Дальнего Востока переиздавались несколько лет назад. Приказ Минсельхоза от 21 октября 2013 г. № 385 будет признан утратившим силу.

Новые правила рыболовства смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews